Un haut responsable de Biden préconise un plan post-Gaza urgent impliquant l'Arabie Saoudite et Israël (Huffington Post)

Un haut responsable de Biden préconise un plan post-Gaza urgent qui inquiète certains initiés Article originel : A Top Biden Official Is Pushing An Urgent Post-Gaza Plan That’s Alarming Some Insiders Par Akbar Shahid Ahmed Huffington Post, 12.01.24 Brett McGurk poursuit une proposition de reconstruction du territoire palestinien axée sur un accord entre Israël et l’Arabie saoudite, ont déclaré des responsables étatsuniens au HuffPost. Beaucoup disent que ce plan sèmerait les graines de l’instabilité future dans la région.

Le responsable de la Maison Blanche Brett McGurk lance tranquillement un plan controversé pour reconstruire Gaza après la fin de l’assaut israélien, selon le HuffPost, malgré les graves préoccupations de certains responsables au sein de l’administration, qui craignent qu’elle ne sème les graines d’une future instabilité dans la région.

Ces dernières semaines, McGurk a présenté aux responsables de la sécurité nationale un plan suggérant un délai d’environ 90 jours pour ce qui devrait se passer une fois les combats actifs à Gaza terminés, ont déclaré trois responsables étatsuniens. Il soutient que la stabilité peut être atteinte dans la région palestinienne dévastée si les responsables étatsuniens, israéliens, palestiniens et saoudiens lancent un effort diplomatique urgent qui donne la priorité à l’établissement des liens israélo-saoudiens, ont déclaré les responsables. Une telle évolution est largement qualifiée de « normalisation », étant donné le refus de l’Arabie saoudite de reconnaître Israël depuis sa fondation en 1948.

On croit généralement que des accords similaires menés par les États-Unis et impliquant Israël et d’autres gouvernements arabes régionaux — et qui ont minimisé les préoccupations palestiniennes — ont alimenté la colère et la violence, y compris l’attaque du Hamas et d’autres militants palestiniens en Israël le 7 octobre.

Pourtant, le président étatsunien Joe Biden a fait écho à son prédécesseur Donald Trump en affirmant que ces accords sont vitaux pour l’avenir de la région. L’accent mis par Biden sur un pacte israélo-saoudien a été particulièrement alarmant pour les Palestiniens et les responsables travaillant sur la paix israélo-palestinienne. Et le délai accéléré de McGurk n’a fait que causer plus d’inquiétude.

Le plan de McGurk utiliserait l’incitation de l’aide à la reconstruction de l’Arabie saoudite et peut-être d’autres pays riches du Golfe comme le Qatar et les Émirats arabes unis pour faire pression à la fois sur les Palestiniens et les Israéliens, par les responsables. Dans cette vision, les dirigeants palestiniens accepteraient un nouveau gouvernement pour Gaza et la Cisjordanie occupée et réduiraient leurs critiques d’Israël, tandis qu’Israël accepterait une influence limitée à Gaza....

