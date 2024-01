Les capacités offensives des Houthis restent intactes après les frappes aériennes menées par les États-Unis (New York Times)

Les capacités offensives des Houthis restent intactes après les frappes aériennes menées par les États-Unis

Article originel : Much of Houthis’ Offensive Capability Remains Intact After U.S.-led Airstrikes

The New York Times, 14.01.24

Les frappes ont mis à mal la capacité du groupe à mener des attaques complexes de missiles et de drones, ont indiqué des responsables étatsuniens, mais l'identification des cibles s'est avérée difficile.

Les frappes aériennes menées par les États-Unis jeudi et vendredi contre des sites au Yémen contrôlés par la milice Houthi ont endommagé ou détruit environ 90 % des cibles frappées, mais le groupe a conservé environ les trois quarts de sa capacité à tirer des missiles et des drones sur des navires transitant par la mer Rouge, ont déclaré deux responsables étatsuniens samedi.

Les estimations des dommages sont les premières évaluations détaillées des frappes menées par les avions d'attaque et les navires de guerre étatsuniens et britanniques contre près de 30 sites au Yémen. Elles révèlent les graves difficultés auxquelles sont confrontés l'administration Biden et ses alliés lorsqu'ils cherchent à dissuader les Houthis, soutenus par l'Iran, de riposter, à sécuriser les routes maritimes essentielles entre l'Europe et l'Asie et à contenir l'extension du conflit régional.

Un haut gradé de l'armée étatsunienne, le lieutenant-général Douglas Sims, directeur de l'état-major interarmées, a déclaré vendredi que l'opération de maintien de la paix de l'Union européenne était en cours...

