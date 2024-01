[Vidéo] Les voix qui comptent vraiment sont les journalistes sur le terrain (ICH)

Les voix qui comptent vraiment sont les journalistes sur le terrain

Article originel : The voices that really matter are the journalists on the ground

Par Peter Oborne

ICH, 6.01.24

L’échange tendu entre le présentateur de TalkTV et le politicien palestinien Mustafa Barghouti met en évidence les biais structuraux des médias occidentaux

Le magazine Nation, basé à New York, a récemment publié un compte rendu poignant des terribles défis auxquels sont confrontés les journalistes de Gaza. Il décrit comment, comme le reste de la population, ils sont obligés de consacrer une grande partie de leur temps à se procurer de la nourriture et de l’eau potable. Il n’y a presque nulle part où dormir, alors que le manque d’électricité et de signal pour les téléphones portables peut rendre le classement de la copie à la limite impossible, comme nos propres journalistes de Middle East Eye l’ont souvent constaté. La bravoure du corps de presse de Gaza est suprême. Selon le Comité pour la protection des journalistes, plus de 77 professionnels des médias ont été tués à Gaza, en Israël et au Liban depuis le 7 octobre. Beaucoup pensent que les journalistes ont été délibérément ciblés, bien que l’armée israélienne le nie. Personne ne peut nier, cependant, que les journalistes à Gaza sont des héros de notre commerce, risquant leur propre vie et celle de leur famille dans des conditions d’immenses difficultés pour dire la vérité sur les conditions à l’intérieur de Gaza. En résumé, il s’agit du journalisme le plus impressionnant, le plus courageux, le plus sacrificiel et, surtout, le plus nécessaire. Cette semaine, cependant, nous avons vu un exemple de journalisme à son pire. Julia Hartley-Brewer, présentatrice sur TalkTV à Londres, a lancé une diatribe contre le politicien palestinien Mustafa Barghouti, l’accusant de misogynie (« pas habitué à une femme qui parle ») dans une série de remarques qui l’ont laissée ouverte aux allégations de stéréotypes raciaux

Barghouti a géré la situation avec calme et courtoisie, refusant de s’énerver ou de dévier de sa route. On ne s’attendrait pas à moins d’un politicien palestinien internationalement respecté qui a survécu à la détention de la police israélienne et qui a fait face à des adversaires beaucoup plus dangereux et redoutables que Hartley-Brewer.

Suscitant la colère Il est donc tentant de rejeter l’échange discourtois sur TalkTV comme une question sans conséquence. Mais je pense qu’il vaut la peine de s’attarder sur cette rencontre, qui nous en dit long sur le fonctionnement des médias occidentaux, en particulier la couverture souvent sectaire et raciste de la guerre à Gaza. Gardez à l’esprit que Hartley-Brewer n’est pas le pire des délinquants. Nous étions collègues au Evening Standard et au Sunday Express il y a un quart de siècle. Elle est une personne intelligente avec un diplôme en philosophie, politique et économie de l’Université d’Oxford. À un moment donné, elle a travaillé comme journaliste au Guardian et vient d’une famille respectée du Parti travailliste. Aujourd’hui, cependant, elle fait partie d’un système de reportage qui vise à attirer l’attention et à générer de la colère. Hartley-Brewer illustre cela en se mettant en place pour être beaucoup plus important que l’histoire ou son invité. Elle a besoin de rappeler qu’un bon journaliste devrait toujours essayer de ne pas faire partie de l’histoire. Ce type de journalisme ne permet pas la complexité ou deux points de vue. Il réduit les sujets complexes à des solutions simples, qui ne peuvent plaire qu’aux personnes qui ne savent rien de la question en discussion. De cette façon, il dévalorise le discours et empoisonne notre vie publique....

