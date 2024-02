Des militants de la région de Chicago bloquent un fabricant d'armes impliqué dans le génocide de Gaza (Mondoweiss)

Des militants de la région de Chicago bloquent une usine de fabrication d'armes impliqué dans le génocide de Gaza Article originel : Chicago area activists shut down weapons manufacturer implicated in Gaza genocide Mondoweiss.net, 09.02.24 "Nous avons été arrêtés pour rassemblement illégal parce que nous avons bloqué toutes les routes menant à l'usine Woodward à Niles. La même usine qui est responsable des ailes qui sont attachées aux bombes larguées sur Gaza et à Falasteen ", a déclaré Yolanda J., une manifestante, à Mondoweiss...

Lire aussi :

- 33 personnes arrêtées et inculpées à la suite d'une manifestation pro-palestinienne devant l'usine Woodward à Niles (33 people arrested, charged following pro-Palestine protest outside Woodward facility in Niles)

NBC, 7.02.24

Près de 100 personnes ont manifesté mercredi matin devant l'usine de Woodward pour protester contre les allégations selon lesquelles l'entreprise fournit des pièces de bombes utilisées à Gaza...