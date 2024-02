Face aux craintes d’une base chinoise au Gabon, en Guinée équatoriale, les États-Unis interviennent (Al Mayadeen)

Face aux craintes d’une base chinoise au Gabon, en Guinée équatoriale, les États-Unis interviennent

Article originel : Amid fears of Chinese base in Gabon, Equatorial Guinea, US interferes

Al Mayadeen, 10.02.24

Le Wall Street Journal a révélé que les États-Unis ont essayé d’influencer les Nations africaines contre un accord avec la Chine.

Citant des responsables étatsuniens, le Wall Street Journal a rapporté samedi que les États-Unis ont essayé d’influencer le Gabon et la Guinée équatoriale contre le stationnement d’une base navale chinoise sur leurs territoires.

Les nations africaines ont des rivages sur l’océan Atlantique, que les États-Unis considèrent comme un avant-poste stratégique. Le fait d’avoir une base militaire chinoise là-bas est donc considéré comme une menace pour la sécurité nationale et accroît la peur parmi les responsables étatsuniens.

"Chaque fois que les Chinois commencent à fouiner autour d’un pays africain côtier, nous devenons anxieux", a déclaré un responsable étatsunien, rapporté par le WSJ.

En août, il a été affirmé que le président chinois Xi Jinping et l’ancien président gabonais Ali Bongo Ondimba ont accepté de déployer des forces militaires chinoises sur la côte gabonaise. Les États-Unis, de leur côté, ont exhorté le Gabon à révoquer sa promesse.

Cependant, lorsque Bongo a été renversé, les États-Unis ont dû inventer un nouveau plan.