Israël utilise des appâts alimentaires pour attirer et tuer des civils affamés (Moon of Alabama)

Les sionistes utilisent des appâts alimentaires pour attirer et tuer des civils affamés Article originel : Zionists Use Food-Baits To Attract And Kill Starving Civilians Moon of Alabama, 29.02.24

Les forces d'occupation sionistes envoient de la nourriture dans le nord de la bande de Gaza pour ensuite tuer les Palestiniens affamés qui tentent de la récupérer.

Food aid reaches north Gaza for first time in weeks, Israeli officials say ("L'aide alimentaire atteint le nord de Gaza pour la première fois depuis des semaines, selon des responsables israéliens") - AP, 28 février 2024

Des convois d'aide alimentaire ont atteint le nord de la bande de Gaza cette semaine, ont indiqué mercredi des responsables israéliens. Il s'agit de la première livraison importante depuis un mois dans cette zone dévastée et isolée, où les Nations Unies ont mis en garde contre l'aggravation de la famine parmi des centaines de milliers de Palestiniens dans le cadre de l'offensive israélienne.

...

Dans toute la bande de Gaza, plus de 576 000 personnes, soit un quart de la population, sont à deux doigts de la famine, selon l'ONU.

Mais c'est surtout le nord de la bande de Gaza qui a été dévasté par la faim. Le nord a été largement coupé du monde et une grande partie a été rasée depuis l'invasion des troupes terrestres israéliennes à la fin du mois d'octobre.

Plusieurs centaines de milliers de Palestiniens y seraient restés, et beaucoup en sont réduits à manger du fourrage pour survivre.

...

Un convoi de 31 camions transportant de la nourriture est entré dans le nord de Gaza mercredi, a déclaré le bureau militaire israélien qui supervise les affaires civiles palestiniennes.

Le bureau, connu sous l'acronyme COGAT, a indiqué que près de 20 autres camions étaient entrés dans le nord lundi et mardi.

Des images de l'Associated Press ont montré des personnes transportant des sacs de farine depuis le site de distribution.

Il n'a pas été possible de déterminer immédiatement qui avait effectué les livraisons.



Les Nations unies ne sont pas impliquées, a déclaré un porte-parole du bureau de coordination humanitaire des Nations unies, Eri Keneko.



Les camions ont été envoyés par les sionistes. Aucune autre organisation n'a été impliquée. Mais lorsque les gens se sont approchés des camions pour récupérer la nourriture qu'ils avaient transportée à Gaza, les sionistes sont devenus fous furieux :



‘Massacre’: Dozens killed by Israeli fire in Gaza while collecting food aid ("Massacre" : Des dizaines de personnes ont été tuées par des tirs israéliens à Gaza alors qu'elles collectaient de l'aide alimentaire") - Al Jazeerah, Feb 29 2024

Plus de 100 Palestiniens ont été tués et quelques 700 autres blessés après que les troupes israéliennes aient ouvert le feu sur des centaines de personnes qui attendaient de l'aide alimentaire au sud-ouest de la ville de Gaza, selon des responsables de la santé, alors que l'enclave assiégée est confrontée à une crise de la faim sans précédent.

Le ministère de la Santé de Gaza a déclaré jeudi qu'au moins 104 personnes avaient été tuées et plus de 750 blessées. Le ministère palestinien des Affaires étrangères a condamné ce qu'il a qualifié de "massacre" de sang-froid.

...

Les gens s'étaient rassemblés dans la rue al-Rashid, où l'on pensait que des camions d'aide humanitaire transportant de la farine étaient en route. Al Jazeera a vérifié des images montrant les corps de dizaines de Palestiniens tués ou blessés, transportés dans des camions alors qu'aucune ambulance ne pouvait atteindre la zone.

"Nous sommes allés chercher de la farine. L'armée israélienne nous a tiré dessus. Il y a beaucoup de martyrs sur le terrain et jusqu'à présent, nous les retirons. Il n'y a pas de premiers soins", a déclaré un témoin.

Ismail al-Ghoul, de la chaîne Al Jazeera, a déclaré qu'après avoir ouvert le feu, les chars israéliens ont avancé et écrasé de nombreux cadavres et blessés. "Il s'agit d'un massacre, qui vient s'ajouter à la famine qui menace les habitants de Gaza", a-t-il déclaré.

...

Un Palestinien a déclaré à Quds News Network que l'attaque militaire était un "crime".

"J'attends depuis hier. Vers 4h30 ce matin, les camions ont commencé à arriver. Lorsque nous nous sommes approchés des camions d'aide, les chars et les avions de guerre israéliens ont commencé à nous tirer dessus, comme s'il s'agissait d'un piège.

"Je dis aux États arabes : si vous voulez nous tuer, pourquoi nous envoyez-vous de l'aide ? Si cela continue, nous ne voulons plus recevoir d'aide du tout. Chaque convoi qui arrive signifie un nouveau massacre".





Les sionistes affament délibérément les Palestiniens.

Mais c'est encore pire.

Le massacre d'aujourd'hui n'est pas le fruit du hasard. Je ne crois pas qu'il ait été involontaire. Les livraisons de nourriture étaient sous contrôle israélien. Les troupes qui ont tué les Palestiniens qui tentaient de collecter l'"aide" l'étaient également.

Ce n'est pas la première fois qu'un convoi alimentaire ou une distribution d'aide est utilisé par les sionistes pour attirer puis tuer des Palestiniens affamés.

C'est une façon extrêmement brutale et cynique de les génocider.