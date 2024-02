J143. Rapport sur la guerre en Palestine. La famine à Gaza est "provoquée par l'homme", selon le chef de l'UNRWA/ Un soldat US s'immole par le feu pour protester contre le génocide israélien contre les Palestiniens/ Le plan d'Israël pour l'après-guerre (Vidéos + Images choquantes)

Jour 143 de l'opération "déluge d'Al-Aqsa" : la famine à Gaza est "provoquée par l'homme", selon le chef de l'UNRWA Article originel : ‘Operation Al-Aqsa Flood’ Day 143: Gaza famine is ‘man-made,’ says UNRWA Chief Mondoweiss, 26.02.24 L'UNRWA affirme que la famine dans le nord de la bande de Gaza peut être évitée si davantage de convois de nourriture sont autorisés à entrer, mais Israël continue de bloquer plus de 2000 camions d'aide. Pendant ce temps, Netanyahu réaffirme son intention d'envahir Rafah, où 1,5 million de Gazaouis ont trouvé refuge.

Aaron s'est immolé pour que nous regardions Gaza

ARticle originel : Aaron Burned Himself To Make Us Look At Gaza

Moon of Alabama, 26.02.24