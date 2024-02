Le président argentin Javier Milei danse et chante joyeusement avec les colons israéliens dans la vieille ville de Jerusalem occupée (Vidéo)

Argentinian President Javier Milei dances and sings with Israeli settlers in Jerusalem/ Le président argentin Javier Milei danse et chante avec des colons israéliens à Jérusalem Une vidéo partagée sur X, anciennement Twitter, par le journaliste israélien Yinon Magal a montré le président argentin Javier Milei danser et chanter avec des colons israéliens au mur occidental de Jérusalem jeudi. Le président Javier Milei est arrivé en Israël mardi avec son rabbin pour une visite de trois jours.