Les États-Unis prévoient d'envoyer des armes à Israël, alors que Biden préconise un cessez-le-feu, selon le Wall Street Journal (Reuters)

Les États-Unis prévoient d'envoyer des armes à Israël, alors que M. Biden préconise un cessez-le-feu, selon le WSJ

Article originel : US plans to send weapons to Israel even as Biden pushes for ceasefire, WSJ reports

Reuters, 16.02.24

16 février (Reuters) - L'administration Biden se prépare à envoyer des bombes et d'autres armes à Israël qui viendraient s'ajouter à son arsenal militaire alors même que les Etats-Unis font pression pour un cessez-le-feu à Gaza, a rapporté vendredi le Wall Street Journal, citant des responsables étatsuniens actuels et anciens.



Le projet de livraison d'armes comprend des bombes MK-82 et des munitions d'attaque directe conjointes KMU-572, qui permettent de guider les bombes avec précision, ainsi que des fusibles de bombes FMU-139, selon le journal, qui ajoute que la valeur de ces armes est estimée à "des dizaines de millions de dollars".

La proposition de livraison fait toujours l'objet d'un examen interne par l'administration, ajoute le rapport, citant un fonctionnaire étatsunien qui a déclaré que les détails de la proposition pourraient changer avant que l'administration ne notifie les dirigeants des commissions du Congrès qui devraient approuver le transfert.



Le département d'État et le département de la défense des États-Unis, les forces de défense israéliennes et le ministère de la défense israélien n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters sur le rapport...

Lire la suite