Nasrallah répond à l'attaque israélienne contre des civils au Liban (MoA)

Nasrallah répond à l'attaque israélienne contre des civils au Liban

Article originel : Nasrallah Responds To Israeli Attack On Civilians In Lebanon

Moon of Alabama, 17.02.24 Il y a deux jours, j'ai écrit ("The Escalation In Northern Palestine") sur l'escalade dans le nord de la Palestine (Traduction : Escalade dans le nord de la Palestine). Le dernier événement décrit est une frappe aérienne israélienne de "représailles" qui a tué des civils libanais : Comme on pouvait s'y attendre, les forces d'occupation israéliennes ont répondu à la frappe sur Safad par une nouvelle escalade : L'armée israélienne a déclaré mercredi que ses avions de combat "ont entamé une série de frappes au Liban", faisant craindre une guerre entre les deux pays après des mois de tirs transfrontaliers. L'armée n'a pas donné d'autres détails sur les frappes aériennes, tandis que les médias libanais ont fait état de raids aériens sur des villages du sud du pays, notamment Adchit, Sawwaneh et Shihabiyeh. Ces frappes sont intervenues quelques heures après que des tirs en provenance du Liban ont blessé plusieurs personnes dans le nord d'Israël, selon des médecins.

...

Les craintes d'un nouveau conflit entre Israël et le Hezbollah n'ont cessé de croître, avec des dizaines de milliers de personnes déplacées de part et d'autre de la frontière et des tensions régionales qui montent en flèche. "Je ne sais pas quand aura lieu la guerre dans le nord, mais je peux vous dire que la probabilité qu'elle se produise dans les mois à venir est beaucoup plus élevée que par le passé", a déclaré le mois dernier le chef militaire israélien Herzi Halevi.

Après les dernières frappes israéliennes, la partie libanaise a déclaré que quatre civils avaient été tués ou blessés par ces frappes. L'augmentation de l'hostilité atteint un point tel qu'il ne sera plus question de savoir "si" une nouvelle guerre entre Israël et le Hezbollah aura lieu, mais seulement de savoir "quand".

Aujourd'hui, le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a prononcé un nouveau discours annonçant sa réponse (notes tirées de la couverture en direct par Al-Manar) : Sayyed Nasrallah : En février 1992, la résistance a formulé une équation pour protéger les civils, qui a été formellement établie en juillet 1993 Nous ne tolérons absolument aucune atteinte aux civils, et il est impératif que l'ennemi se rende compte qu'il a franchi une ligne rouge à cet égard. Depuis le 7 octobre, la pression mondiale est immense pour empêcher l'ouverture du front sud afin de soutenir Gaza. La tactique de l'ennemi, en ciblant les civils, est de contraindre la résistance à cesser ses actions. La réponse au massacre doit être une escalade des efforts de la résistance sur le front, l'ennemi doit anticiper cette réponse. L'ennemi paiera le prix du sang pour avoir versé le sang de nos femmes et de nos enfants à Nabatieh, Al-Suwanah et ailleurs. L'ami et l'ennemi seront témoins du fait que le prix de cette effusion de sang sera payé par le sang, et non par des structures, des véhicules ou des dispositifs de surveillance. Il est essentiel que les Etatsuniens et les sionistes comprennent qu'en Palestine, ils sont confrontés à un peuple qui ne reculera pas, quels que soient les sacrifices ou les défis auxquels il est confronté. La résistance libanaise possède des missiles puissants et précis qui lui permettent d'atteindre Kiryat Shmona et Eilat.

L'armée israélienne ayant évacué les civils de toutes les colonies proches de la frontière libanaise, la riposte du Hezbollah portera probablement sur une cible partiellement civile située à l'intérieur d'Israël. Nasrallah a également rejeté la propagande du massacre israélien qui a suivi le 7 octobre : Sayyed Nasrallah : Aujourd'hui, l'une de nos responsabilités est de clarifier les faits, car il y a eu une importante distorsion israélienne des événements depuis le 7 octobre. Les médias israéliens ont tenté de déformer l'image de la résistance et du Hamas le 7 octobre en la présentant comme "l'Etatt islamique" (EI). Les Israéliens n'ont pas présenté au monde un seul enfant massacré ou une seule fille violée ; au lieu de cela, les colons tués ont été victimes des tirs de l'armée israélienne. De nombreuses personnes ont cru à la falsification historique israélienne concernant le 7 octobre, y compris des pays qui prétendent être amis avec le mouvement Hamas.

...

Sayyed Nasrallah : L'objectif d'Israël était de déplacer les Palestiniens de la Palestine occupée, en transférant les habitants de la Cisjordanie en Jordanie, ceux de Gaza en Égypte et ceux des années 1980 au Liban. L'opération "Al-Aqsa Flood" a mis en lumière l'objectif israélien de longue date consistant à établir un État purement juif s'étendant de la mer à la rivière Le projet d'établissement d'un État purement juif ne vise pas seulement les Palestiniens, mais constitue également une menace pour la Jordanie, l'Égypte et le Liban. En mémoire de nos dirigeants martyrs, nous réaffirmons l'efficacité de la résistance populaire en tant qu'option viable.

Le discours a mis l'accent sur la responsabilité des États-Unis pour tout ce qu'Israël fait avec l'argent et les armes que les États-Unis lui fournissent. Il comprenait des remarques destinées à calmer la scène politique au Liban. Il en ressort que le conflit est loin d'être terminé et que tous les éléments indiquent une nouvelle escalade de la guerre qui couve.

En attendant : Vast majority of Israelis support new Lebanon invasion: poll ("Une vaste majorité d'Israéliens soutient une nouvelle invasion du Liban : sondage") - The New Arab, Feb 16, 2024 Soixante et onze pour cent des Israéliens pensent qu'Israël devrait mener une opération militaire de grande envergure contre le Liban pour dissuader le Hezbollah, selon un récent sondage. L'enquête a été menée par le journal israélien Maariv dans un contexte d'aggravation des violences transfrontalières entre l'armée israélienne et le puissant groupe militant Hezbollah, soutenu par l'Iran.

...

Un nombre croissant d'Israéliens, en particulier ceux qui ont évacué leurs maisons dans le nord, ont exhorté leur gouvernement à prendre des mesures décisives contre le Hezbollah et à l'éloigner de la frontière, même si cela signifie une invasion terrestre.

Les sionistes n'ont aucune idée de ce qui les attend...

Traduction SLT