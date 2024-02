Pourquoi l'Arabie saoudite est-elle prête à normaliser ses relations avec Israël ? (Al Mayadeen)

Pourquoi l'Arabie saoudite est-elle prête à normaliser ses relations avec Israël ?

Article originel : Why is Saudi Arabia open to normalize relations with 'Israel'?

Par Janna Kadri

Al Mayadeen, 7.02.24

Le génocide en cours à Gaza, qui a causé des dommages considérables à la réputation mondiale d'Israël, soulève des questions sur l'ouverture de l'Arabie saoudite à la normalisation des relations.

Le monde est actuellement témoin des événements déchirants d'un génocide. Sur les écrans de télévision et de téléphone portable, des personnes observent le spectacle tragique d'hommes, de femmes et d'enfants qui périssent dans les circonstances les plus effroyables qui soient. Si le génocide a effectivement porté un préjudice considérable à la réputation mondiale d'"Israël", il est impératif de reconnaître que l'Arabie saoudite reste déterminée à poursuivre la normalisation de ses relations diplomatiques avec le régime. Pourquoi en est-il ainsi ? La mort de plus de 27 000 personnes n'a-t-elle pas suffi à dissuader l'Arabie saoudite d'envisager une telle démarche ?

Avant de se pencher sur les causes sous-jacentes, il convient de rappeler qu'avant le début de la guerre, l'Arabie saoudite avait ouvertement signalé son intention de normaliser ses relations avec "Israël". Les progrès sur ce front se succédaient à un rythme si rapide que même le grand public avait du mal à suivre la proximité de la conclusion d'un accord...

