Pourquoi les États-Unis sont-ils en Jordanie et en Syrie ? (London Review of Books)

Pourquoi les États-Unis sont-ils en Jordanie et en Syrie ?

Article originel : Why is the US in Jordan and Syria?

Par Tom Stevenson

London Review of Books, 1.02.24

Depuis le 7 octobre, il y a eu des attaques quasi quotidiennes contre les forces étatsuniennes en Syrie et en Irak. La plupart ont été assez mineures, voire symboliques. Mais le 28 janvier, trois soldats étatsuniens ont été tués dans une frappe de drone sur la tour 22, une base étatsunienne en Jordanie, à côté de la frontière syrienne.

Les États-Unis ont des garnisons et de petits avant-postes répartis autour de la Syrie et de l’Irak. Certains sont là, officiellement du moins, pour se prémunir contre les restes de l’État islamique. D’autres sont des bases de formation et de soutien pour les « forces partenaires » locales qui servent de procurations étatsuniennes de facto. Ils frappent et sont souvent la cible de milices locales soutenues par l’Iran qui veulent forcer l’armée étatsunienne à quitter les deux pays.

Le drone qui a mené l’attaque sur la tour 22, qui a été presque certainement faite en Iran, a suivi un drone étatsunien le long d’une trajectoire de vol prédéterminée jusqu’à la base, confondant les systèmes de défense aérienne en pensant qu’il appartenait aux États-Unis. L’une des façons dont les systèmes de défense aérienne évitent d’abattre leurs propres avions et drones est de s’abstenir d’attaquer les avions voyageant sur des routes approuvées.

La Résistance islamique en Irak, un terme générique pour plusieurs groupes soutenus par l’Iran, y compris Kataïb Hezbollah, a revendiqué la responsabilité de l’attaque. Le 24 janvier, des frappes aériennes étatsuniennes contre Al-Qaïïm et Jurf al-Sakhar en Irak avaient tué une poignée de miliciens appartenant à Kataïb Hezbollah. Les États-Unis répondront presque certainement à l’attaque du 28 janvier par d’autres frappes aériennes.

Le gouvernement jordanien a d’abord nié que l’attaque avait eu lieu sur son sol, probablement dans une tentative d’éviter la maladresse diplomatique avec l’Irak ou l’Iran. La tour 22 est une base de soutien pour une garnison étatsunienne à la frontière syrienne à al-Tanf. La petite installation du côté jordanien est un bon endroit pour garer des hélicoptères et a même un terrain de football AstroTurf. Mais al-Tanf est le centre d’un demi-cercle d’influence de 55 km de rayon creusé dans l’est de la Syrie par les forces étatsuniennes après que l’EI a été chassé de la région. C’est également une base d’opérations pour une force par procuration étatsunienne généralement appelée Jaish Maghawir al-Thawra (l’armée de commando révolutionnaire). Les proxies syriens vivent et s’entraînent aux côtés des soldats étatsuniens (actuellement, des troupes de la 10e division de montagne).

Washington a renoncé à renverser Bachar al-Assad il y a près d’une décennie, mais a établi des bases en Syrie pour combattre l’État islamique. Après la défaite de l’EI, les forces étatsuniennes sont restées. Outre al-Tanf, il y a plusieurs centaines de soldats étatsuniens dans le nord-est majoritairement contrôlé par les Kurdes, où les Forces démocratiques syriennes détiennent encore environ dix mille membres de l’EI dans des camps de détention....

