[Vidéo] Des membres du cabinet israélien se joignent à une manifestation de milliers de colons appelant au nettoyage ethnique de Gaza (Democracy Now!)

Des membres du cabinet israélien se joignent à une manifestation de milliers de colons appelant au nettoyage ethnique de Gaza

Article originel : Israeli Cabinet Members Join Settler Event of Thousands Calling for Ethnic Cleansing of Gaza

Democracy Now!, 31.01.24

Nous nous entretenons avec un journaliste israélien qui a couvert une grande conférence à Jérusalem appelant au retrait des Palestiniens de Gaza afin de reconstruire les colonies juives. Environ un tiers du cabinet israélien a assisté à la conférence, dont le ministre des finances Bezalel Smotrich et le ministre de la sécurité nationale Itamar Ben-Gvir, tous deux impliqués de longue date dans le mouvement extrémiste des colons en Cisjordanie. Les participants à la conférence ont été accueillis par une immense carte des colonies illégales prévues à Gaza, et l'atmosphère était joyeuse et festive, contrairement à ce que le journaliste israélien Oren Ziv, du magazine +972, estime être une atmosphère sombre dans la vie publique israélienne après l'attaque du Hamas du 7 octobre. "Ce n'est pas seulement une bande d'extrémistes, c'est le gouvernement", ajoute Mustafa Barghouti, médecin et militant palestinien à Ramallah. Voir l'interview

