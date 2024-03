La Maison-Blanche fait marche arrière sur les déclarations de Biden considérant l’invasion israélienne de Rafah comme une « ligne rouge » (MEMO)

La Maison-Blanche fait marche arrière sur les déclarations de Biden considérant l’invasion israélienne de Rafah comme une « ligne rouge »

Article originel : White House backtracks on Biden saying Israeli invasion of Rafah is ‘red line’

Middle East Monitor, 14.03.24



Lors d’un point de presse à la Maison-Blanche, le conseiller à la sécurité nationale des États-Unis Jake Sullivan revient sur la déclaration du président Biden, dans laquelle il a suggéré qu’Israël franchirait une ligne rouge s’il entrait à Rafah sans un plan clair et fiable pour assurer la sécurité des civils palestiniens et la poursuite de l’aide...

