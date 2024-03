La rédemption par le génocide (Mondoweiss)

La rédemption par le génocide

Article originel : Redemption through genocide

Par Barnett R. Rubin*

Mondoweiss.net, 2.03.24

La CIJ a jugé que la campagne d’Israël à Gaza constitue une menace plausible et urgente de génocide. Les futurs historiens du messianisme juif pourraient raconter comment, en 2024, la « rédemption par le péché » est devenue la « rédemption par le génocide », avec le soutien inconditionnel des États-Unis.

Le 24 février, Yaakov Godu, un manifestant anti-gouvernemental à Haïfa, en Israël, dont le fils Tom a été tué par le Hamas au kibboutz Kissufim le 7 octobre, a déclaré à un journaliste de Haaretz que des membres du gouvernement du premier ministre Benjamin Netanyahu sont « des envoyés messianiques dérangés ». C’est le gouvernement que le président Biden traite comme un ami et un allié avec lequel les États-Unis ont quelques différences. Lui et ses envoyés ne montrent aucun signe qu’ils comprennent à qui ils ont affaire ou ce qu’il faudrait pour les empêcher de traîner le monde dans la conflagration pour laquelle eux et leurs alliés chrétiens apocalyptiques aux États-Unis prient. Qualifier les membres du cabinet de Netanyahou de « dérangés » et de « messianiques » n’est pas une figure du discours. Le ministre des Finances Bezalel Smotrich est sorti de Gush Emunim, un mouvement qui, après 1967, a prêché que les Juifs doivent conquérir et gouverner la Terre d’Israël (Palestine) du fleuve à la mer pour accélérer la venue du Messie. Le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben-Gvir, qui a été condamné pour terrorisme devant les tribunaux israéliens, sort du parti raciste Kach de Meir Kahane. Il vit à Kiryat Arba, une colonie qui accueille un mémorial à Baruch Goldstein, qui a assassiné 29 Musulmans en prière à Hébron en 1994, et dont le portrait Ben-Gvir a été exposé chez lui jusqu’à son entrée en politique.

Ce ne sont pas des chiffres marginaux. Sans aucun obstacle de la part de Netanyahou, ils dirigent un mouvement pour expulser les Palestiniens de Gaza et le régler avec les Israéliens. Ils supervisent également le nettoyage ethnique des Palestiniens de Cisjordanie par le biais de pogroms, d’expulsions et d’assassinats. Les rabbins du Talmud interdisaient d’essayer d’accélérer l’arrivée du messie, mais les mouvements hérétiques ont cherché à forcer la rédemption. Gershom Scholem, un historien qui a consacré sa vie à l’étude du mysticisme juif, a averti que « les Juifs ont toujours eu un attrait fatal pour le messianisme » et que « le sionisme ne fait pas exception ». [1] Dès les années 1920, Scholem compare les prédécesseurs sionistes d’extrême droite du parti Likoud de Netanyahou à Sabbatai Zevi, qui s’est proclamé le messie à Smyrne (aujourd’hui Izmir, Turquie) en 1648. Scholem a averti que ces faux messies « insufflent à notre jeunesse un esprit de nouveau sabbatisme, qui doit inévitablement échouer ». Scholem a montré comment les concepts mystiques-kabbalistiques développés par Rabbi Isaac Luria du 16ème siècle Safed, un centre d’érudition juive et de mysticisme en Palestine ottomane, a fourni un cadre théologique pour le messianisme. Luria a enseigné que pendant la création, la lumière du créateur a brisé les récipients dans lesquels elle avait été placée, créant seulement un monde brisé. Les Juifs pouvaient apporter la rédemption par « tikkun », la réparation de ces vaisseaux, en gardant les commandements. Les Sabbatiens ont inventé une version plus sombre de tikkun, qui exigeait de ses croyants de sonder les profondeurs du mal pour sauver les étincelles de la création. Scholem l’appelait « rédemption par le péché ».

Ces mouvements messianiques désespérés ont surgi à la suite de calamités comme l’expulsion des Juifs d’Espagne en 1492 et les massacres de Juifs en Ukraine en 1648 par les cosaques de Bohdan Chmelnicki. L’Holocauste, rapidement suivi par la création de l’État d’Israël, puis la victoire d’Israël dans la guerre de 1967, a suralimenté les courants messianiques du sionisme dont Scholem avait averti. Au lendemain de la guerre de 1967, l’enseignement du rabbin Tzvi Yehuda Kook selon lequel le commandement de « conquérir et coloniser » la Terre d’Israël était égal à tous les autres commandements a inspiré Gush Emunim. Accomplir ce commandement est le plus grand tikkun et hâtera les pas du Messie. « L’armée d’Israël, » enseigna Kook, « est l’armée de Hachem [Dieu]. » [2] Alors que ces messianistes ont quelques adeptes parmi les Juifs étatsuniens, leurs plus puissants partisans aux États-Unis sont les sionistes chrétiens évangéliques blancs, qui sont devenus une force hégémonique dans le Parti républicain de Donald Trump. Ils croient que la conquête et la colonisation de la terre d’Israël par le peuple juif déclencheront une guerre mondiale, pour laquelle ils prient comme le précurseur de la seconde venue du Christ.

Dans une entrevue accordée en 1980 à la New York Review of Books, Scholem compare Gush Emunim aux Sabbatiens et avertit : « Au XVIIe siècle, ... l’échec du sabbatisme n’a eu que des conséquences spirituelles. Aujourd’hui, les conséquences d’un tel messianisme sont aussi politiques. » Le programme messianique sioniste, a-t-il dit, « ne peut que mener au désastre ». Choqués par les atrocités du 7 octobre, les croyances messianiques et le soutien financier et matériel inconditionnel des États-Unis se sont combinés pour produire la cruauté apocalyptique de la campagne actuelle à Gaza. Pour les Juifs messianistes et les Chrétiens apocalyptiques, l’existence même du peuple palestinien est devenue un obstacle intolérable à la réalisation du plan divin. Comme HaRav Kook l’a enseigné : « Nous n’avons absolument aucun droit de renoncer à tout contrôle sur Eretz Yisrael. » Quant à ces non-Juifs qui vivent dans le pays, HaRav Kook cite Deutéronome 7:2 : « Ne leur montrez pas de miséricorde », ce qui signifie, a-t-il expliqué, « Ne pas leur donner une place sur le Pays ». Seule la fin du soutien matériel à l’assaut de Gaza et le déclenchement de nouvelles élections en Israël pourraient avoir une chance d’arrêter le mastodonte. La Cour internationale de justice a jugé que la campagne d’Israël à Gaza constitue une menace plausible et urgente de génocide. Les futurs historiens du messianisme juif et de l’échec étatsunien peuvent noter qu’en 2024, la rédemption par le péché est devenue rédemption par le génocide, avec le soutien inconditionnel des États-Unis.

Notes 1. David Biale, Gershom Scholem : Master of the Kabbalah (Jewish Lives). Yale University Press : New Haven, 2018. Kindle Edition. Chapitre sur « Une université à Jérusalem ».

2. Torat Eretz Yisrael : Les enseignements de HaRav Tzvi Yehuda HaCohen Kook, basé sur le Sichot de HaRav Yehuda en hébreu, compilé et édité par HaRav Shlomo Chaim HaCohen Aviner, traduction et édition en anglais par Tzvi Fishman (Jérusalem : Torat Eretz Yisrael Publications, A Division of Ateret Cohanim, 1991), pp. 299-300.

3. Op. cit. p. 181.

* Barnett R. Rubin est un membre distingué du Centre Stimson et un membre non-résident du Centre sur la coopération internationale de l’Université de New York, où il a dirigé le programme Afghanistan de 2001 à 2020. Rubin a été conseiller spécial du Représentant spécial des Nations Unies du Secrétaire général pour l’Afghanistan (2001) et du Représentant spécial pour l’Afghanistan et le Pakistan du Département d’État étatsunien (2009 à 2013), et a déjà occupé des postes au Council on Foreign Relations, à Yale et à Columbia. Le livre le plus récent de M. Rubin est Afghanistan : What Everyone Needs to Know (Oxford, 2020).