Les États-Unis inondent Israël d’armes malgré l’alarme croissante sur la conduite de la guerre (Washington Post)

Les États-Unis inondent Israël d’armes malgré l’alarme croissante sur la conduite de la guerre Article originel : US floods arms into Israel despite mounting alarm over war's conduct Par John Hudson* Washington Post, 6.03.24

Les États-Unis ont discrètement approuvé et livré plus de 100 ventes militaires étrangères distinctes à Israël depuis le début de la guerre de Gaza le 7 octobre, ce qui représente des milliers de munitions à guidage de précision, de bombes de petit diamètre, de détonateurs de bunker, d’armes légères et d’autres aides létales. Des responsables étatsuniens ont déclaré aux membres du Congrès lors d’un récent briefing classifié.

Le chiffre à trois chiffres, qui n’a pas encore été rapporté, est la dernière indication de l’implication importante de Washington dans la polarisation des cinq. .Les hauts responsables étatsuniens et les législateurs expriment de plus en plus de réserves sur les tactiques militaires d’Israël dans une campagne qui a tué plus de 30 000 Palestiniens, selon les autorités sanitaires de Gaza.

Seulement deux ventes militaires étrangères approuvées à Israël ont été rendues publiques depuis le début du conflit : 106 millions de dollars de munitions de chars et 147,5 millions de dollars de composants nécessaires pour fabriquer des obus de 155 mm. Ces ventes ont suscité un examen public parce que l’administration Biden a contourné le Congrès pour approuver les paquets en invoquant une autorité d’urgence...

