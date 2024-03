Les plans de l’OTAN pour le déploiement de troupes en Ukraine aggravent le danger d’une guerre nucléaire (WSWS)

Dimanche, le New York Times a publié un article de David Sanger intitulé «Le moment apocalyptique de Joe Biden: Quand la détonation nucléaire semblait possible en Ukraine (Biden’s Armageddon Moment: When Nuclear Detonation Seemed Possible in Ukraine). L’article fait état de discussions approfondies et lourdes de conséquences au sein de l’administration Biden à la fin de l’année 2022 concernant la possibilité que la guerre avec la Russie se transforme en conflit nucléaire.

Sanger rapporte que la Central Intelligence Agency a dit à Biden que «dans un scénario particulier où les forces ukrainiennes décimeraient les lignes de défense russes et sembleraient vouloir reprendre la Crimée – une possibilité qui semblait imaginable cet automne-là – la probabilité d’un recours à l’arme nucléaire pourrait grimper à 50 pour cent, voire plus».

Il a indiqué que le gouvernement Biden effectuait «des préparatifs urgents […] en vue d’une réaction américaine» à une explosion nucléaire russe.

Un article écrit par Sanger, porte-parole de longue date de l’armée et des agences de renseignement américaines, est moins un article d’actualité qu’une diffusion contrôlée d’informations par les agences de renseignement américaines.

L’objectif de cet article est d’habituer le public à la possibilité que la guerre devienne nucléaire. Il tente également de faire porter le chapeau à la Russie, alors que ce sont en fait les États-Unis et les puissances de l’OTAN qui sont engagés dans une escalade massive de la guerre, impliquant le déploiement direct potentiel de troupes de l’OTAN en Ukraine.