Pourquoi les électeurs non blancs s’éloignent des démocrates (MoA)

Pourquoi les électeurs non blancs s’éloignent des démocrates

Article originel : Why Non-White Voters Are Moving Away From Democrats

Moon of Alabama, 11.03.24 Les démocrates craignent de perdre le soutien des électeurs non blancs. Les données des sondages montrent en effet que certaines parties des électeurs non blancs s’éloignent des démocrates et des républicains. John Burn-Murdoch, journaliste principal des données pour le Financial Times, a examiné les raisons pour lesquelles c’est le cas. John Burn-Murdoch @jburnmurdoch - 14:39 UTC mars 11, 2024 NOUVEAU 🧵: La politique étatsunienne est au milieu d’un réalignement "racial". Je pense que c’est simultanément l’une des tendances sociales les plus importantes aux États-Unis aujourd’hui, et l’une des plus mal comprises.

La semaine dernière, un sondage du NYT a montré que Biden menait Trump de moins de 10 points chez les Etasuniens non blancs, un groupe qu’il a gagné de près de 50 points en 2020. Avec la moyenne de tous les sondages récents, les démocrates perdent plus de terrain auprès des électeurs non blancs que tout autre groupe démographique. Un examen plus approfondi de cette tendance révèle que trois facteurs entrent en jeu. Le premier, selon Burn-Murdoch, est la mémoire. Le mouvement des droits civiques dans les années 1960 a aligné beaucoup de non-Blancs sur les démocrates. Mais puisque ce mouvement a été au moins un peu réussi, les jeunes non blancs ne sont plus liés par cela. Typiquement, les gens deviennent plus conservateurs avec l’âge. Les Noirs étatsuniens ont jusqu’à présent défié cette tendance. Mais comme ceux qui ont vécu pendant le mouvement des droits civiques meurent, l’effet se dissipe.

Un autre facteur est que les démocrates sont devenus un parti de (beaucoup de) riches tandis que les républicains, au moins dans leur rhétorique, sont devenus plus orientés vers le travail. Les Noirs étatsuniens sont économiquement les plus pauvres. Ils pourraient voir plus de gains potentiels en votant républicain.

Le troisième facteur, cependant, semble être le plus fort. Il y avait une fois beaucoup de conservateurs non blancs qui ont encore voté pour les démocrates. Cela change. De plus en plus de gens alignent maintenant leur choix sur leur idéologie. C’est peut-être parce que la société est devenue moins ségréguée. La pression des groupes, pour que les Noirs votent pour les démocrates, s’est donc dissipée. Les gens sont devenus plus libres de voter selon leur opinion, ce qui permet aux conservateurs naturels, de toutes les couleurs, de voter de plus en plus selon leur idéologie personnelle.

John Burn-Murdoch @jburnmurdoch - 14:42 UTC mars 11, 2024 Si vous enlevez une chose à ce fil : Le défi de la gauche avec les électeurs non blancs est beaucoup plus profond qu’il n’y paraît. Des Etats-unis moins divisés sur le plan "racial" sont des Etats-Unis où les gens votent davantage en fonction de leurs croyances que de leur identité. C’est un grand défi pour les Dems.

C’est un défi particulièrement important lorsque son candidat à la présidence est un Joe Biden qui a longtemps prospéré sur les votes noirs et une (fausse) image de politiques pro-ouvrières. La tendance observée renforce mon évaluation que Donald Trump est très susceptible de gagner la prochaine élection présidentielle.

--- La version plus longue de la discussion ci-dessus, avec plus de graphiques, a été publiée dans le Financial Times : American politics is undergoing a racial realignment - (archivé) ("La politique étatsunienne subit un réalignement "racial" ") - FT, Mar 11 2024

Les démocrates perdent rapidement des électeurs non blancs alors que les forces qui ont assuré leur soutien s’affaiblissent