Mobilisation internationale : Contre-sommet des peuples (BdA)

Quels étaient les enjeux de ces rencontres annuelles du FMI et de la Banque mondiale du point de vue de ces deux institutions, et pourquoi avoir choisi Marrakech ?

Maxime Perriot : Ces rencontres annuelles n’ont pas du tout répondu aux enjeux énormes qui auraient dû être traités : la crise climatique et une crise de la dette sans précédent qui frappe le Sud global. Sans surprise, la Banque mondiale et le FMI n’envisagent pas les solutions impératives que sont l’annulation des dettes des pays des Suds et la mobilisation de fonds publics pour combattre le dérèglement climatique et protéger le vivant. Je dis « sans surprise », car il faut rappeler que les États-Unis possèdent un droit de véto sur toutes les décisions importantes de ces deux institutions (car ils ont plus de 15% des votes et qu’il en faut 85% pour valider une décision importante), ce qui met mécaniquement ces dernières au service des intérêts étasuniens et occidentaux. Concernant le lieu des réunions, le FMI et la Banque mondiale se réunissent habituellement à Washington. Une fois tous les trois ans, ces sommets sont délocalisés ailleurs. Si le FMI et la Banque mondiale se sont réunis à Marrakech cette année, c’est tout sauf un hasard. C’est une manière de féliciter le pouvoir marocain – le roi et ses conseillers – élèves modèles appliquant à la lettre les politiques néolibérales préconisées par les deux institutions financières internationales depuis les années 1980. Le régime marocain appuie aussi la politique inhumaine de l’Union européenne en matière de migrations et de droit d’asile.

Quels étaient les enjeux et les objectifs du contre-sommet des mouvements sociaux ? Quel bilan en tirez-vous ?

M. P. : Les participant·es et les organisations à l’origine du contre-sommet poursuivaient plusieurs objectifs. Le premier : dénoncer les politiques néolibérales et néocoloniales imposées par le FMI et la Banque mondiale depuis 79 ans, dans un contexte de retour en force du FMI. Depuis le début de la pandémie de Covid-19, le FMI a signé des accords de prêt avec 96 pays pour environ 300 milliards de dollars prêtés.

Un bilan s’impose

Cela fait des décennies que ces deux institutions imposent des conditionnalités opposées aux intérêts des populations en échange de leurs prêts, accordés le plus souvent à des États des Suds en difficultés financières. Le FMI et la Banque mondiale ont empêché l’industrialisation et le développement autonome de ces pays. Ils en ont fait des économies tournées vers l’exportation, à l’avantage des classes dominantes locales et de grandes entreprises étrangères. Ces organisations ont aussi financé de gigantesques et très coûteux projets inutiles (éléphants blancs). Elles ont également profité de la crise de la dette des années 1980 pour imposer des programmes d’ajustement structurel (baisse des dépenses de santé, d’éducation, privatisations…) et ouvrir le plus possible les économies des États des Suds aux capitaux étrangers et aux marchandises étrangères, sur un modèle extractiviste destructeur de la planète.

Ces institutions ont donc rendu les pays des Suds et leurs populations dépendant·es de l’exportation de quelques produits, de l’importation du reste, et donc de la possession de dollars car les échanges internationaux se font en devises fortes. En cas de chocs (mauvaises récoltes par exemple), ces pays se sont régulièrement retrouvés obligés de s’endetter en dollars auprès de créanciers extérieurs pour pouvoir continuer à importer ce qu’ils ne produisaient pas. Le FMI et la Banque mondiale se servent ensuite des crises de la dette provoquées par ce système pour approfondir le modèle néolibéral imposé à ces États. C’est un cercle vicieux. Ces deux institutions, avec la complicité des élites locales, ont donc enfermé ces pays dans le rôle de dominé·es d’un système capitaliste international prédateur via l’outil de domination néocolonial qu’est la dette.

Une dette écologique et climatique

L’objectif de ce contre-sommet était également de dénoncer les politiques de ces deux institutions sur le plan environnemental. La Banque mondiale continue de financer les énergies fossiles et de promouvoir un système extractiviste qui détruit les conditions de vie des peuples, le vivant et la planète. Ce contre-sommet était l’occasion de mettre en avant les concepts de dettes écologiques et climatiques, pour réclamer non seulement une annulation de la dette des pays des Suds, mais aussi l’acquittement de réparations par les puissances néocoloniales du Nord pour la destruction et l’exploitation des populations des Suds pendant et après la colonisation. Ces institutions sont au cœur du système capitaliste et néocolonial que l’on combat, il ne faut pas cesser de dénoncer leur existence et leurs activités. Alors qu’une vraie alternative à ce système impliquerait une banque régionalisée prêtant à taux nuls ou très faibles pour des projets respectant des normes environnementales et sociales scrupuleuses, nous tenions également à dénoncer les fausses solutions que sont, par exemple, la Banque africaine de développement ou la Nouvelle banque de développement des BRICS. Ces banques reproduisent les écueils de la Banque mondiale, en prêtant pour des projets opposés aux intérêts des populations, ou en servant les intérêts impérialistes des pays qui dominent les BRICS.

Le deuxième grand objectif, c’était de poser la première pierre d’un renouveau du mouvement internationaliste, de réfléchir ensemble et de proposer des alternatives. Ce mouvement a connu son âge d’or au début des années 2000 avec des mobilisations exceptionnelles. À Prague, en 2000, 20 000 manifestant·es ont provoqué l’arrêt prématuré des rencontres annuelles du FMI et de la Banque Mondiale. Ici, l’objectif n’était pas le même, il s’agissait de relancer la machine dans une perspective de moyen long terme ; d’échanger sur nos luttes respectives, d’élaborer ou de renforcer des alternatives et des perspectives communes.

Compte tenu de la qualité des interventions, des échanges, des liens tissés entre les différentes organisations, et de l’attention portée à l’élaboration d’alternatives, au-delà des constats, ce contre-sommet fut un succès. Il a abouti à la publication d’une déclaration et de multiples revendications et recommandations.



Quelle est la situation de l’endettement des pays africains aujourd’hui ?

M. P. : Les pays des Suds traversent une crise de la dette absolument majeure, et les États africains ne font pas exception. Elle a été provoquée par des causes exogènes, venant en grande majorité du Nord :

• La crise Covid a causé une hausse des dépenses publiques, donc de l’endettement des États. Elle a également généré une crise du tourisme dont certains pays des Suds comme le Sri Lanka sont très dépendants pour payer leurs dettes et importer ce qu’ils ne produisent pas.

• L’agression de l’Ukraine par la Russie a provoqué une hausse des cours des combustibles et des céréales très fortement liée à la spéculation sur les marchés de céréales. Les pays des Suds, importateurs nets de céréales car poussés par le FMI et la Banque mondiale à se concentrer sur d’autres productions agricoles comme le café, le thé, ou les fruits tropicaux, ont dû mobiliser plus de devises, donc davantage s’endetter pour continuer à importer les mêmes quantités.

• Le dérèglement climatique, dont sont responsables les populations riches du Nord, et qui impacte majoritairement les pays des Suds, aggrave la crise de la dette. Par exemple, le Pakistan a subi de terribles inondations pendant l’été 2022, causant la mort de centaines de personnes, le déplacement de milliers d’individus, la destruction des récoltes et des milliards de dollars de réparations synonymes d’explosion de l’endettement et d’imposition de politiques d’austérité par le FMI et la Banque mondiale.

• La hausse des taux d’intérêt décidée par la FED, la BCE et la Banque centrale britannique pour contrer l’inflation joue également un rôle majeur dans cette crise de la dette. Les pays des Suds, et donc d’Afrique, qui se sont considérablement endettés ces dernières années, paient beaucoup plus cher pour se refinancer sur les marchés financiers. Alors qu’ils empruntaient à du 3 à 6% d’intérêt annuel avant 2021, les taux sont maintenant compris entre 9 et 15%. C’est le « prix à payer », dans un système financier totalement dérégulé, pour éviter la fuite des investisseurs qui se sont rués vers les titres de dettes des pays du Nord, considérés comme plus sûrs, lorsque les taux d’intérêt ont augmenté. L’endettement des pays des Suds explose donc au fur et à mesure qu’ils se refinancent.

Un piège habituel

Par exemple, le Ghana - qui était érigé en exemple par le FMI et la Banque mondiale - la Zambie, la Tunisie et l’Égypte sont entrés en grave crise de la dette. Les deux premiers ont suspendu le paiement de leur dette et sont entrés en négociation avec le FMI. Ils se retrouvent dans le piège habituel : manque de devises pour payer leurs importations et rembourser leur dette ; négociations avec le FMI ; application de recettes néolibérales (hausse de la TVA, baisse des subventions à l’énergie dans un contexte d’inflation qui frappe les classes populaires, privatisations, baisse des budgets d’éducation, de santé) contre un prêt qui permet principalement de continuer à rembourser les créanciers.

La situation de l’endettement des pays africains est donc très critique, comme le montre l’exemple de la Zambie, qui vient de signer un accord de restructuration de sa dette extérieure avec ses créanciers, après deux ans de négociations et d’application des réformes néolibérales imposées par le FMI.

Quelle a été l’attitude des autorités marocaines ?

M. P. : Les autorités marocaines ont mis la pression sur ATTAC CADTM Maroc pendant la préparation du contre-sommet. Notre camarade Jawad Moustakbal a été menacé. Il a été victime de techniques d’intimidation honteuses au mois de juin 2023. Sur place, comme il y avait des représentant·es issu·es du monde entier – et notamment de nombreux·ses participant·es venu·es de pays occidentaux avec un accès privilégié aux médias (député·es, porte-paroles d’organisations, etc) – les autorités marocaines ont laissé le contre-sommet se dérouler. En temps normal, il est très compliqué pour ATTAC CADTM Maroc ne serait-ce que de se réunir quelque part pour tenir une réunion. Nous restons très vigileant·es maintenant que les participant·es internationaux·ales ont quitté Marrakech, et prêt·es à organiser notre soutien et notre solidarité·es envers nos camarades marocain·es en cas d’offensive répressive des autorités marocaines.



Quelles sont les prochaines échéances de mobilisation, les perspectives ?

M. P. : Une des principales perspectives de mobilisation internationale des mouvements sociaux, c’est la COP 30, en 2025. Elle aura lieu à Belém, en Amazonie, au Brésil. Cette COP coïncide avec un Jubilé annoncé pour 2025 par l’Église catholique, qui pourrait permettre de relancer un vaste mouvement pour l’annulation des dettes, alors que nous entrons dans une nouvelle crise de la dette majeure dans le monde.

L’année prochaine, en juillet 2024, nous « fêterons » les 80 ans des institutions de Bretton Woods – FMI et Banque mondiale. Une action est également en préparation pour l’occasion.

Propos recueillis par Raphaël Granvaud.