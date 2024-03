Neutralité fatale : Lumumba, la CIA et la guerre froide (The Intercept)

Neutralité fatale : Lumumba, la CIA et la guerre froide Article originel : Fatal Neutrality: Lumumba, the CIA, and the Cold War The Intercept, 1.03.24

En 1960, le Congo a obtenu son indépendance de la Belgique. Patrice Lumumba est élu premier ministre et Joseph Kasavubu président. Dans l'année qui suit, Lumumba est destitué et assassiné. Cette semaine, dans l'émission Deconstructed, Stuart Reid, rédacteur en chef de Foreign Affairs et auteur, rejoint Ryan Grim pour discuter de la paranoïa étatsunienne de la guerre froide et du complot visant à assassiner Lumumba. "La grande tragédie de ces événements, explique Stuart Reid, qui a lu les câbles étatsuniens c'est que les Etatsuniens voient des fantômes soviétiques partout et que chaque geste de Lumumba est interprété comme s'il était sous influence communiste, et ce sur la base des preuves les plus ténues. Le nouveau livre de M. Reid s'intitule "The Lumumba Plot : The Secret History of the CIA and a Cold War Assassination" (Le complot Lumumba : l'histoire secrète de la CIA et d'un assassinat pendant la guerre froide).