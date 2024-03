Rishi Sunak déclare que le Royaume-Uni doit faire face aux extrémistes comme George Galloway qui sont une menace pour la démocratie. Galloway : "Je méprise Rishi Sunak" (Vidéo)

Rishi Sunak dit que le Royaume-Uni 'doit faire face aux extrémistes qui sapent la démocratie' en disant que des forces 'essayent de nous déchirer'

Article originel : Rishi Sunak says UK 'must face down extremists undermining democracy' saying forces ' trying to tear us apart'

Standard.co.uk



Le Premier ministre déclare dans le discours que les groupes extrémistes sont une menace croissante pour la démocratie britannique, comme il dit que la victoire électorale partielle de George Galloway 'au-delà de l’alarme’... Lire la suite