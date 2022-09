George Galloway : Justin Trudeau a fourni de nouveaux combattants à l'Etat islamique [Vidéo]. Des écolières européennes envoyées dans le lit des combattants de l'EI avec l'aide des services occidentaux ? (BBC, The Guardian, Blogistan)

Justin Trudeau et les mariées écolières La preuve est faite ! Non seulement Justin Trudeau fournissait à l'EI de nouveaux combattants, mais il leur offrait des écolières européennes avec lesquelles coucher dans leurs trous à rats, trempés du sang d'otages occidentaux, de Syriens, etc. Oh, comme c'est douloureusement LIBERAL ! #WorkersPartyGB #GallowayShow #ShamimaBegum

Shamima Begum : Un espioe du Canada a fait passer une écolière en Syrie.

Par Josh Baker

BBC News, 01.09.22 Shamima Begum, qui a fui le Royaume-Uni et rejoint le groupe État islamique, a été introduite clandestinement en Syrie par un agent des services de renseignement du Canada. Les dossiers consultés par la BBC montrent qu'il a affirmé avoir communiqué les détails du passeport de Mme Begum au Canada et fait passer d'autres Britanniques pour qu'ils combattent pour l'EI. Les avocats de Mme Begum contestent le retrait de sa citoyenneté, affirmant qu'elle était une victime de la traite des êtres humains. Le Canada et le Royaume-Uni ont refusé de commenter les questions de sécurité. Mme Begum avait 15 ans lorsqu'elle et deux autres écolières de l'est de Londres - Kadiza Sultana, 16 ans, et Amira Abase, 15 ans - se sont rendues en Syrie pour rejoindre le groupe IS en 2015. À la gare routière principale d'Istanbul, les filles ont rencontré Mohammed Al Rasheed, qui allait faciliter leur voyage vers la Syrie contrôlée par IS. Un haut responsable des services de renseignement d'une agence faisant partie de la coalition mondiale contre l'EI a confirmé à la BBC que Rasheed fournissait des informations aux services de renseignement canadiens tout en faisant passer clandestinement des personnes vers l'EI. La BBC a obtenu un dossier sur Rasheed qui contient des informations recueillies par les forces de l'ordre et les services de renseignement, ainsi que des documents récupérés sur ses disques durs, qui fournissent des détails extraordinaires sur son mode opératoire. Il a déclaré aux autorités qu'il avait recueilli des informations sur les personnes qu'il aidait à entrer en Syrie parce qu'il les transmettait à l'ambassade du Canada en Jordanie.... Lire la suite

L'histoire de Shamima Begum est une histoire de trafic, de trahison et maintenant, semble-t-il, de dissimulation par l'État.

Par Azadeh Moaveni

The Guardian, 7.09.22 Les allégations selon lesquelles son passeur était un espion jettent une lumière entièrement nouvelle sur la décision du ministère de l'Intérieur de déchoir Shamima Begum de sa citoyenneté.

Shamima Begum s'exprimant dans l'émission Good Morning Britain sur ITV depuis le camp de prisonniers d'al-Roj en Syrie, le 15 septembre 2021. Les parents des filles de Bethnal Green - comme nous les appelions avant que deux d'entre elles ne soient tuées, ne laissant que Shamima Begum comme la fiancée jihadiste des médias - savaient depuis le début que quelque chose n'allait pas. Après que les filles se sont enfuies de leur maison de l'est de Londres en février 2015 et qu'elles se sont retrouvées en Syrie avec l'État islamique, les autorités ont dissimulé leurs intentions à chaque fois. L'école, la police, les forces de sécurité qui surveillaient les communications des jeunes filles avec les recruteurs de l'État islamique - toutes les institutions chargées de leur protection ont avancé des arguments pour expliquer comment trois jeunes filles de la classe ouvrière âgées de 15 et 16 ans seulement avaient pu quitter la Grande-Bretagne et traverser de multiples frontières nationales pour se retrouver dans la zone de guerre la plus dangereuse de la planète. Pour les parents, les explications des autorités sur les raisons pour lesquelles les filles n'avaient pas été arrêtées ne tenaient pas debout. Ils pensaient que leurs filles avaient été aidées à partir, au nez et à la barbe des autorités, qui étaient occupées à tenter de dissimuler ce qu'elles prétendaient être des oublis. Au début du mois de mars 2015, des nouvelles sont tombées qui semblaient confirmer leurs soupçons, avant d'être balayées jusqu'à cette semaine.

Les autorités turques ont affirmé que l'homme qui avait rencontré les jeunes filles à Istanbul et les avait fait entrer clandestinement en Syrie était un agent des services de renseignement canadiens. Les médias canadiens ont avancé cette histoire sur la base de rapports des services de renseignement turcs, suggérant que Mohammed al-Rashed était un agent double agissant en tant que passeur de clandestins, transportant des ressortissants britanniques en territoire syrien et communiquant leur identité aux Canadiens. Si l'on en croit le récit des autorités turques, un agent ayant des liens avec le Canada avait fait entrer clandestinement trois jeunes filles britanniques dans une zone de guerre. L'histoire s'est vite éteinte, cependant. Les sources occidentales ont tourné en dérision les affirmations des Turcs, les jeunes filles de Bethnal Green ont disparu dans les griffes de l'EI, et les chroniqueurs britanniques ont reproché à la police de perdre son temps avec ces "putes internes" volontaires de l'EI, exigeant que les autorités consacrent leur énergie à la sécurité de "nos filles". Khadiza Sultana, croyant toujours être une jeune fille britannique ayant commis une horrible erreur, a cherché à rentrer chez elle, mais a été tuée dans une frappe aérienne sur son immeuble de Raqqa en 2016 avant de pouvoir s'échapper. Amira Abase, entièrement soumise à un lavage de cerveau, est restée de son plein gré et aurait été tuée dans des combats lors de l'effondrement du califat fin 2018 ou début 2019. En tant qu'adolescents préparés et victimes de la traite, leur mort est oubliée, considérée comme une tragédie principalement par leurs familles. La seule figure qui reste est la seule survivante, Shamima Begum, dont le destin pourrait être bouleversé par les détails qui ont émergé la semaine dernière. Un nouveau livre sur l'alliance des services de renseignement "Five Eyes" cite des sources des services de renseignement occidentaux qui prétendent confirmer l'implication d'un agent des services de renseignement canadiens dans le trafic des jeunes filles. L'auteur, Richard Kerbaj, note qu'al-Rashed n'a parlé des jeunes filles à son supérieur qu'après qu'elles eurent franchi la frontière syrienne, lorsqu'il n'était plus possible de les arrêter, mais il affirme que le Canada a demandé à la Grande-Bretagne de dissimuler son rôle dans l'opération et que les autorités britanniques ont accepté. Le Canada a annoncé jeudi l'ouverture d'une enquête sur ces allégations, tandis que le gouvernement britannique a déclaré qu'il ne commentait pas les questions de sécurité.

Publicité Alors que tout cela était prétendument dissimulé, Begum avait peu de chances de rentrer au Royaume-Uni pour faire face aux procédures judiciaires. À partir du moment où elle a eu le malheur de rencontrer un journaliste britannique dans le camp de détention d'al-Hawl au début de 2019, Begum est devenue l'objet exotique d'une sombre fascination médiatique. Avec deux de ses enfants morts et lourdement enceinte d'un troisième, une Begum traumatisée a souffert de multiples entretiens avec des journalistes britanniques souvent agressifs. Elle les a subies pendant sa grossesse, après son accouchement et après la mort de son petit garçon, emporté par une pneumonie à l'âge de trois semaines. Elle est apparue à la une des journaux comme un monstre aux cheveux noirs, au regard vitreux et impénitent. Quelques jours plus tard, le ministre de l'intérieur de l'époque, Sajid Javid, l'a privée de sa citoyenneté britannique. La nouvelle est parvenue à Begum par l'intermédiaire d'un journaliste britannique, qui lui a remis la lettre du ministre annonçant son nouveau statut d'apatride et a filmé sa réaction stupéfaite et humiliée à la lecture.

Shamima Begum, " grooming " et responsabilité

Par Matthew Smith,

Blogistan 4.09.22 Pendant cette période délicate, la décision du ministère de l'Intérieur a été amortie par la construction médiatique de Begum comme un monstre. Une figure indigne de compréhension, dans une couverture qui a attisé les préjugés raciaux haineux, fondée sur le sentiment que parce qu'elle n'était pas blanche et donc étrangère, quel droit avait-elle à autre chose qu'au mépris ? L'accès à elle était étroitement contrôlé par les autorités kurdes, qui semblaient agir sur les ordres des commandants occidentaux de la coalition mondiale contre l'EI. Lorsque je me suis rendu à al-Hawl et que j'ai demandé à la rencontrer, un responsable kurde m'a dit avec un certain embarras qu'il avait essayé à plusieurs reprises, mais que la réponse pour moi était non. Pour le Daily Mail, c'était oui.

Depuis qu'elle a été déchue de sa citoyenneté par le ministère de l'Intérieur, Shamima Begum a demandé aux tribunaux l'autorisation de retourner au Royaume-Uni pour faire appel de cette décision. Ces efforts ont jusqu'à présent échoué. La Cour suprême, tout en admettant que Begum ne pouvait pas former un recours équitable et efficace depuis le nord-est de la Syrie, a déclaré que cela ne signifiait pas pour autant qu'elle devait être rapatriée. Mais comme la traite des êtres humains est un élément clé de l'affaire Begum, les nouvelles révélations pourraient modifier considérablement ses perspectives lors de sa prochaine audience en novembre. Deux choses ressortent de ce qui a été révélé cette semaine. La première est que le gouvernement a retiré la citoyenneté de Begum, l'exilant de toute perspective de procédure régulière, sans aucune reconnaissance publique ni enquête sur le rôle joué par les services de renseignement occidentaux dans son recrutement par IS. La Grande-Bretagne et le Canada doivent se manifester et s'expliquer pleinement. Ces deux pays sont à la pointe de la poursuite des idéaux féministes sur la scène mondiale, mais ont adopté la ligne la plus dure de tous les pays de la planète en ce qui concerne le rapatriement de leurs femmes et de leurs enfants de Syrie. La seconde est le rôle prépondérant de la presse dans la détermination du destin de Begum. Depuis le début, les journalistes britanniques qui couvrent son histoire ont servi de juge et de jury. Ils sont entrés et sortis des camps de détention, ont interviewé une prisonnière qui n'a jamais été autorisée à rencontrer des avocats. Ils ont parfois glané des informations pertinentes pour son équipe juridique, et ont choisi de ne pas les partager. Même cette semaine, alors que les médias qualifient pour la première fois l'affaire Begum de scandaleuse, défendent ses droits et exigent des réponses du gouvernement, ils cherchent toujours à contrôler le récit.

*Azadeh Moaveni est l'auteur de Guest House For Young Widows : Among the Women of ISIS, et professeur associé de journalisme à l'université de New York.