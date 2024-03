Seulement deux législateurs étatsuniens signent une déclaration internationale exigeant un embargo sur les armes contre Israël (Common Dreams)

Seulement deux législateurs étatsuniens signent une déclaration internationale exigeant un embargo sur les armes contre Israël Article originel : Just Two US Lawmakers Sign International Statement Demanding Arms Embargo on Israel Par Jake Johnson Common Dreams, 2.03.24

Plus de 200 législateurs de 13 pays ont publié vendredi une déclaration commune exprimant leur opposition aux exportations d’armes de leurs pays vers Israël et s’engageant à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour arrêter le flux d’armes utilisées pour massacrer les Palestiniens à Gaza.

« Nous, parlementaires soussignés, déclarons notre engagement à mettre fin aux ventes d’armes de nos pays à l’État d’Israël », peut-on lire dans la déclaration, coordonnée par Progressive International. « Nos bombes et nos balles ne doivent pas être utilisées pour tuer, mutiler et déposséder les Palestiniens. Mais ils sont : Nous savons que les armes meurtrières et leurs pièces, fabriquées ou expédiées par nos pays, aident actuellement l’assaut israélien sur la Palestine qui a fait plus de 30000 morts à travers Gaza et la Cisjordanie."

Les signataires de la déclaration comprennent des législateurs des principaux alliés et fournisseurs d’armes d’Israël, y compris les États-Unis, l’Allemagne, le Royaume-Uni, la France et le Canada. Deux législateurs étatsuniens seulement, les représentants Rashida Tlaib (D-Mich.) et Cori Bush (D-Mo.), ont appuyé la déclaration...

Lire la suite