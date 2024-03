Si la France entre en guerre, pouvons-nous être réquisitionnés ? (Nexus)

Le 26 février dernier, les propos du président Macron envisageant l’envoi possible de troupes françaises sur le sol ukrainien ont semé un vent de panique chez de nombreux responsables et dirigeants politiques. Le 14 mars, Emmanuel Macron a confirmé sur TF1 et France 2 sa volonté de ne pas laisser la Russie gagner la guerre. L’occasion de rappeler l’inquiétant dispositif des réquisitions prévu dans la loi de programmation militaire 2024-2030...

