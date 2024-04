Deux actions israéliennes ratées, ont poussé Netanyahu au retrait de l'armée israélienne de Khan Younis (MoA)

Après six mois d’opérations à Gaza, le gouvernement israélien n’a atteint aucun de ses objectifs annoncés. Le Hamas n’est pas vaincu et les otages non plus n’ont pas été libérés. Il n’y a pas de plan viable qui, sinon le Hamas, dirigera à l’avenir la bande de Gaza.

Il y a des signes sérieux que le gouvernement israélien, sous la pression des États-Unis, se dirige maintenant vers un cessez-le-feu intermédiaire avec lequel toutes les parties pourraient vivre - au moins pendant un certain temps. La décision de le faire cependant a divisé le gouvernement de Netanyahu et pourrait bien mettre fin à la coalition qui le soutient.

Deux actions israéliennes ratées, ont poussé Netanyahu au retrait Article originel : Two Israeli Actions Misfired, Pushed Netanyahoo Into Retreat Moon of Alabama, 08.04.24

Les critiques internationales contre Israël ont atteint des niveaux sans précédent. Plusieurs résolutions de l’ONU l’ont condamné pour ses crimes de guerre à Gaza. La Cour internationale de justice s’est prononcée contre.

Seul le soutien des États-Unis avait permis à Israël de continuer. Mais deux incidents récents l’ont compromis.

Le premier était l’assassinat par Israël de sept personnes qui travaillaient pour World Central Kitchen, un organisme de bienfaisance étatsunien ayant de bonnes relations avec le Congrès. Quarante membres du Congrès, dont Nancy Pelosi, se sont depuis prononcés contre un nouveau soutien inconditionnel à Israël. Le gouvernement étatsunien de Joe Biden a dû le reconnaître. Il a finalement menacé de cesser d’appuyer le gouvernement israélien.



À la suite des menaces étatsuniennes, Israël a immédiatement augmenté la fourniture de nourriture à la population affamée de Gaza :

L’organisme du ministère de la Défense qui coordonne l’activité israélienne dans les territoires palestiniens a déclaré que 322 camions de secours sont entrés dans la bande de Gaza dimanche, le total le plus élevé depuis le début de la guerre.



Le deuxième incident qui a changé la donne a été l’attaque israélienne contre une ambassade iranienne à Damas. Frapper une ambassade est un crime grave qui concerne tous les gouvernements du monde. L’Iran aurait pleinement le droit de riposter à une telle grève.

Les États-Unis étaient extrêmement inquiets à ce sujet, car toute réponse iranienne pourrait bien frapper les nombreuses installations étatsuniennes au Moyen-Orient et dégénérer en une guerre plus large avec de graves conséquences pour toutes les parties.

Cela devait être évité. Les médias iraniens rapportent maintenant qu’un accord a été conclu dans le cadre des négociations entre l’Iran et les États-Unis.L’Iran s’abstiendra d’attaquer directement Israël si les États-Unis garantissent un cessez-le-feu à Gaza :

L’Iran a informé les États-Unis qu’il s’abstiendrait de répondre à la frappe aérienne dans laquelle de hauts commandants du Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI) ont été tués à Damas si un cessez-le-feu est atteint à Gaza, a rapporté dimanche Jadeh Iran.

Le média a cité une source diplomatique arabe anonyme, disant que la source a parlé au média il y a deux jours. La source a ajouté que "si les Etats-Unis parviennent à contenir la situation, ce sera un grand succès pour l’administration Biden et nous pouvons nous appuyer sur cela."

Le rapport intervient alors que les négociations pour un cessez-le-feu et un accord de libération d’otages reprennent entre Israël et le Hamas au Caire et qu’Israël poursuit les préparatifs en vue d’une éventuelle réponse à la frappe aérienne de Damas que la Syrie et l’Iran ont reprochée à Israël.



Pour la première fois en six mois, les négociations de cessez-le-feu sont soudainement devenues sérieuses:

Al-Qahera, une organisation liée à l’État, a indiqué que les délégations du Qatar et du Hamas avaient quitté le Caire et devaient revenir « dans les deux jours pour finaliser les termes de l’accord ».

Les délégations étatsunienne et israélienne devaient quitter la capitale égyptienne « dans les prochaines heures » et les consultations devaient se poursuivre au cours des prochaines 48 heures, a ajouté le média.

Le rapport, qui n’a été confirmé par aucune des parties aux pourparlers, a été publié après que les responsables israéliens eurent fait preuve d’un optimisme prudent quant aux chances d’un accord dans les commentaires de Jérusalem donne à sa délégation une plus grande marge de manœuvre pour faire des concessions en vue d’un accord.

« Cette fois-ci, c’est différent, nous sommes au plus près d’un accord depuis des mois », a déclaré Channel 12 news, citant une source proche des pourparlers.

Hier, Israël a retiré sa dernière brigade de Gaza. Beaucoup en Israël ont interprété cela comme un aveu de défaite:

C’est comme ça que la guerre se termine ? Pas avec un bang, ou même un gémissement, mais avec Tsahal retirant ses forces terrestres de Khan Younis, et le ministre de la Défense Yoav Gallant affirmant, au mépris de la réalité, que le Hamas « a cessé de fonctionner comme une organisation militaire dans toute la bande de Gaza » se contredisant dans le souffle suivant, et clarifiant quelques heures plus tard ?

Alors qu’Israël marquait dimanche six mois depuis le massacre du 7 octobre, les deux principaux objectifs déclarés de la guerre - détruire les capacités militaires du Hamas et rapatrier les 129 otages enlevés ce jour-là - sont manifestement non réalisés.

...

Le correspondant militaire de Channel 12 TV, Nir Dvori, lisant ses notes pendant les heures de grande écoute, probablement après un briefing militaire, a fait écho à l’évaluation : « Nous sommes passés de la guerre aux combats. La manœuvre de haute intensité [au sol] est terminée partout à Gaza. L’opération à Khan Younis est terminée. [Les FDI] s’orientent vers le système de raids [plus ciblés] ». De tels raids étaient déjà en cours dans le nord de Gaza, et maintenant ils deviendraient le modus operandi dans le sud également, a-t-il estimé.

Ne faisant aucun effort pour dissimuler sa consternation face au matériel qu’il transmettait, Dvori a déclaré que « la chasse au [chef du Hamas à Gaza, Yahya] Sinwar se déplace désormais essentiellement vers le domaine des renseignements. Et Israël, comme nous le voyons, a renoncé à ses deux principaux leviers : la pression militaire et l’aide humanitaire. »

« Après six mois, a malheureusement résumé Dvori, Israël reste confronté à trois grands problèmes : comment ramener les otages, comment ramener les résidents dans le sud et le nord [qui ont été évacués en raison des combats], et comment mettre en place une alternative au Hamas. » pour administrer la bande. « Si Israël ne peut pas établir un cadre pour cela, et je n’en connais pas, alors nous entrons dans un très grand problème pour Israël », a-t-il conclu.



Les radicaux du gouvernement israélien interprètent également cela comme une défaite de leurs objectifs. Ils menacent de faire sauter leur coalition avec Netanyahu à ce sujet:

Le ministre des Finances, Bezalel Smotrich, a publié une déclaration appelant le Premier ministre Benjamin Netanyahu à convoquer immédiatement le cabinet de sécurité pour discuter de l’état de la guerre à Gaza, après que l’armée ait retiré les forces de la bande sud.

« Le seul forum autorisé à prendre des décisions importantes en temps de guerre est le Cabinet [de sécurité], mais malheureusement, ce n’est pas ainsi que les choses se passent, et nous voyons des décisions prises dans le Cabinet [de guerre] plus petit sans approbation, sans mettre à jour le Cabinet au complet. sous la pression internationale qui nuit à l’élan de la guerre et à nos intérêts en matière de sécurité », dit-il.



Le gouvernement Netanyahu était devenu trop cuisinier. L’attaque de l’armée israélienne contre des travailleurs caritatifs a finalement poussé le gouvernement étatsunien à retirer son soutien à la guerre.

Sans l’appui des États-Unis, Israël n’a aucun moyen de poursuivre le combat. Netanyahu a dû abandonner et l’a fait.

Nous pouvons donc maintenant tendre vers un nouvel équilibre d’une guerre moindre qui peut durer un certain temps mais qui ne peut pas être permanente.

Le but de l’opération Al Aqsa Flood du Hamas était de briser le sentiment de sécurité et d’invincibilité avec la population sioniste d’Israël. Il a réussi dans ce domaine.

Le gouvernement israélien n’a encore trouvé aucun moyen de compenser.