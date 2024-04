Ohio. La police tue un homme afro-étatsunien à la manière de George Floyd. Ses derniers mots : "Je ne peux pas respirer." (Vidéos choquantes)

"Je ne peux pas respirer" déclare un homme noir à la police de l’Ohio avant de mourir selon une vidéo

(Reuters) - La police de l’Ohio a diffusé une vidéo d’un homme noir qui est mort dans un hôpital local après avoir répété aux agents « Je ne peux pas respirer » lorsqu’ils l’ont épinglé sur le sol d’un bar et l’ont menotté, évoquant des souvenirs du meurtre de George Floyd en 2020. Dans la vidéo de la caméra du corps publiée jeudi par le département de police du canton, des agents appréhendent l’homme, identifié comme Frank Tyson, 53 ans, soupçonné d’avoir quitté les lieux d’un accident de voiture le 18 avril... Lire la suite

Urgent investigation into death of a man in police custody in Ohio/ Enquête urgente sur la mort d’un homme en garde à vue dans l’Ohio

Les derniers mots de Frank Tyson étaient "Je ne peux pas respirer."

Eu.Dispatch, 28.04.24 La ville de Canton a publié des appels 911 et des images de la caméra de police mercredi soir montrant l’arrestation de Tyson et sa lutte avec deux policiers la semaine dernière. Tyson, 53 ans, qui vivait dans la région du Canton de l’Est, est décédé après avoir été mis au sol et menotté à l’intérieur du bâtiment AMVETS sur Sherrick Road SE. La police dit qu’il a écrasé sa voiture dans un poteau électrique, abandonné le véhicule et couru dans le bâtiment. La vidéo de bodycam montre la police, dirigée vers l’AMVETS par des témoins, allant dans la zone du bar et emmenant Tyson à l’étage alors qu’il criait que les policiers essayaient de le tuer... Lire la suite

Why bodycam video of Ohio Black man's death was released/ Pourquoi la vidéo bodycam de la mort de l’homme noir de l’Ohio a été publiée Les images de la caméra corporelle diffusées par la police de Canton dans l’Ohio montrent une altercation qui a conduit à la mort de Frank Tyson, un résident de 53 ans du canton de l’Est. Le maire du canton, William V. Sherer II, a déclaré qu’il avait diffusé les images pour assurer la transparence. Kirk Burkhalter, professeur à la faculté de droit de New York, se joint à CBS News pour en savoir plus sur l’enquête.