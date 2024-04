[Vidéo] CIJ. Le Nicaragua affronte l’Allemagne sur le génocide israélien de Gaza : entretien avec Carlos Argüello Gómez (The GrayZone)

L’avocat et diplomate nicaraguayen Carlos Argüello Gómez parle à The Grayzone de son cas contre le gouvernement allemand pour sa facilitation du génocide d’Israël dans la bande de Gaza assiégée, ses implications potentiellement historiques, et ses similitudes avec l’affaire couronnée de succès qu’il a plaidée pour la CIJ en 1986, qui a infligé des sanctions massives aux États-Unis pour sa guerre illégale et sale contre le Nicaragua à l’époque.