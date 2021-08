Biélorussie : le pays sans restriction et sans désastre (Daily Sceptics)

Biélorussie : le pays sans restriction et sans désastre

Article originel : Belarus: The Country With No Restrictions, and No Disaster

Par Will Jones

Daily Sceptics, 13.08.21

La Biélorussie a enfin, après plusieurs mois de retard, publié ses chiffres globaux de mortalité jusqu'en mars 2021, ce qui signifie que, pour la première fois, nous disposons d'un indicateur plausiblement fiable de l'impact réel de la pandémie dans le pays célèbre pour son refus d'imposer des mesures, même minimales. Peu de gens ont fait confiance aux statistiques officielles de cas et de décès liés à la Covid dans ce pays autoritaire, qui sont invraisemblablement basses. Cependant, les statistiques globales sur les décès sont généralement considérées comme fiables et, en les comparant aux pays voisins, on constate qu'elles sont comparables, ce qui renforce le sentiment qu'elles sont exactes.

Bien que le pays n'ait pas imposé de restrictions ou d'"orientations" en matière de Covid, il y a eu un certain changement de comportement volontaire, comme le montrent les données sur la mobilité, mais il a été limité par rapport à d'autres endroits.

Aux côtés d'endroits comme le Dakota du Sud, la Floride, la Suède et la Tanzanie, la Biélorussie est une illustration importante de ce que l'on peut attendre de la gestion sanitaire de la COVID-19 lorsque des restrictions ne sont pas imposées. Comme dans ces endroits, nous constatons que le résultat est fondamentalement le même que dans des endroits similaires où des restrictions sont imposées (pour des raisons que le professeur Anthony Brookes explore ici). N'est-il pas temps que les scientifiques et leurs modèles s'adaptent à la réalité de ce qui se passe réellement lorsque des mesures ne sont pas mises en œuvre, plutôt que de se contenter de ce qui, selon leurs hypothèses, devrait se produire ? Alors que le Public Health England a affirmé hier, une fois de plus à partir de sa modélisation, que les vaccins ont empêché un nombre incroyable de 23,4 millions d'infections en Angleterre - comme si près de la moitié de la population de l'Angleterre avait été sauvée de l'infection par les vaccins (dont il est de plus en plus évident qu'ils ne préviennent guère l'infection de toute façon) - n'est-il pas grand temps que les scientifiques fassent davantage d'efforts pour se baser sur la réalité plutôt que sur des théories mathématiques flottant librement ?

Il n'est tout simplement pas possible qu'un pays entier soit infecté si le virus est largement libre, comme le montre la Biélorussie, ainsi que d'autres juridictions sans restriction. Même en l'absence de mesures de confinement et de vaccins, l'épidémie est autolimitée et prend fin à peu près au même moment, après avoir infecté un nombre similaire de personnes. Tant que nos dirigeants et leurs conseillers ne saisiront pas ce fait crucial concernant la COVID-19, ils continueront à poursuivre des politiques inutiles et inefficaces mais profondément nuisibles.