De la COVID-19 à l'Ukraine : Rebondir d'une crise à l'autre. Vers un nouveau totalitarisme mondial: crédit social, propagande et censure (Pandata.org)

De la COVID-19 à l'Ukraine : Rebondir d'une crise à l'autre

Article originel : COVID-19 to Ukraine: Bouncing from one crisis to the next

Dr Piers Robinson*

Pandata.org

Lu sur Off-Guardian, 10.03.22

Lorsque la COVID-19 a commencé à dominer l'actualité en mars 2020, j'ai écrit un article pour le média indépendant OffGuardian, mettant en garde contre les graves dangers auxquels nous pourrions être confrontés. Je ne faisais pas référence à la COVID-19, et à la menace qu'elle aurait pu représenter, mais à la possibilité que des acteurs puissants cherchent à exploiter la crise afin de promouvoir des programmes politiques et économiques. En établissant une comparaison avec le 11 septembre, j'ai noté que les situations dans lesquelles le public avait peur créaient des conditions propices à la manipulation, en particulier par la propagande. Dans le cas du 11 septembre, la crainte publique du terrorisme a donné lieu à une "guerre contre le terrorisme" mondiale, tandis que, comme nous le savons maintenant grâce à des documents, le président étatsunien George Bush et le Premier ministre britannique Tony Blair ont communiqué sur le lancement d'une série de "guerres de changement de régime" au cours des semaines qui ont suivi le 11 septembre. Blair a écrit à Bush : "Si renverser Saddam est un objectif primordial, il est beaucoup plus facile de le faire avec la Syrie et l'Iran en faveur de l'acquiescement plutôt que de frapper les trois en même temps".

Ces guerres avaient moins à voir avec la lutte contre le "terrorisme fondamentaliste islamique" qu'avec la réalisation d'aspirations géopolitiques de "changement de régime". En bref, le 11 septembre et la peur du terrorisme ont fait l'objet d'une propagande visant à mobiliser le soutien d'objectifs géopolitiques plus larges. Plus de 20 ans plus tard, nous vivons toujours avec les conséquences de ces guerres de "changement de régime". Deux ans après le début de la COVID-19, il est en effet devenu évident pour beaucoup qu'il s'agissait d'un événement impliquant des niveaux élevés de propagande et dans lequel des agendas politiques et économiques ont été avancés sous sa couverture. Par exemple, nous savons maintenant que des spécialistes du comportement ont été utilisés au Royaume-Uni pour accroître les niveaux de peur afin de contraindre les populations à se conformer aux mesures de confinement et autres. De nombreuses personnes ont subi des pressions pour accepter une série d'injections en échange de libertés insaisissables. Nous savons également maintenant que les activités de propagande ont inclus des campagnes de dénigrement contre des scientifiques dissidents et que, au moins dans un cas majeur, elles ont été initiées par des fonctionnaires de haut niveau :

The GREAT RESET will lead to a fusion of our PHYSICAL, DIGITAL and BIOLOGICAL identity. KLAUS SCHWAB / La GRANDE RÉINITIALISATION conduira à une fusion de notre identité PHYSIQUE, NUMÉRIQUE et BIOLOGIQUE. KLAUS SCHWAB

Il est évident que le WEF, en tant que force organisatrice, a une portée considérable. En 2017, Schwab s'est vanté : Quand je cite nos noms comme Mme Merkel, même Vladimir Poutine et ainsi de suite, ils ont tous été des Young Global Leaders du Forum économique mondial. Mais ce dont nous sommes très fiers maintenant, c'est la jeune génération comme le Premier ministre Trudeau, le Président de l'Argentine et ainsi de suite, c'est que nous pénétrons les cabinets. Hier, j'ai assisté à une réception pour le premier ministre Trudeau et j'ai pu constater que la moitié de son cabinet, voire plus, était composée de Young Global Leaders du Forum économique mondial. .... C'est le cas en Argentine, et c'est également le cas en France, où le président est un Young Global Leader.

Klaus Schwab 2017 Young Global Leaders / Klaus Schwab 2017 Jeunes leaders mondiaux

En ce qui concerne les événements économiques, il est désormais établi qu'une crise majeure sur les marchés des pensions de titres au cours de l'automne 2019 a été suivie d'une planification de haut niveau visant à tenter de résoudre une crise financière imminente de plus grande ampleur que la crise bancaire de 2008. L'une des réponses semble avoir été la volonté de contrôler les monnaies par l'intermédiaire des banques centrales (monnaie numérique de la banque centrale, CBDC). Par exemple, le directeur général de la Banque des règlements internationaux (BRI), Agustín Carstens, a déclaré en octobre 2020 que :

"nous avons l'intention d'établir l'équivalence avec l'argent liquide et il y a une énorme différence à cet égard, par exemple en ce qui concerne l'argent liquide, nous ne savons pas qui utilise un billet de 100 dollars aujourd'hui ... la différence essentielle avec la CBDC est que la banque centrale aura un contrôle absolu sur les règles et règlements qui détermineront l'utilisation concernant cette expression de la responsabilité de la banque centrale et nous aurons également la technologie pour la faire respecter".

BIS - Cash vs CBDC to 'permission' how your money will be spent, to track & enforce this aspect / BIS - Cash vs CBDC pour "autoriser" la façon dont votre argent sera dépensé, pour suivre et faire respecter cet aspect.

Un exemple récent et éloquent du type de pouvoir que peuvent exercer les gouvernements dans le domaine financier est la tentative du gouvernement canadien de réprimer les manifestations des routiers canadiens contre les vaccinations obligatoires en saisissant les comptes bancaires. Ces agendas politiques et économiques ont des conséquences potentielles majeures pour nos sociétés et conduisent, sans doute, à une concentration profonde et hautement problématique du pouvoir et à une réduction de la démocratie.

The Pivotal Moment - Episode 1 - Pourquoi les passeports vaccinaux vont mener à un état de surveillance totalitaire

Une crainte légitime est que nous assistions à une évolution vers un système de crédit social à la chinoise, dans lequel l'intégration des données personnelles et de l'argent par le biais de l'identification numérique permet aux autorités de dépouiller les actifs et, plus largement, d'exercer un contrôle sans précédent sur la vie des gens. Il est clair que les démocraties libérales sont confrontées à de graves restrictions des libertés civiles et de la liberté d'expression - comme en témoignent les événements récents au Canada - et à une crise économique et politique persistante. Il est clair et empiriquement démontrable que les populations ont été soumises à des tentatives coercitives et agressives de limiter leur autonomie, y compris des restrictions sur la circulation, le droit de protester, la liberté de travailler et la liberté de participer à la société. Plus particulièrement, un nombre croissant de personnes ont été obligées de recevoir une injection à intervalles réguliers afin de pouvoir participer à la société. Cette évolution s'est accompagnée de déclarations souvent ouvertement agressives et discriminatoires de la part des principaux dirigeants politiques à l'égard des personnes qui résistaient à la vaccination anti-Covid. La menace qui pèse sur les libertés civiles et la "démocratie habituelle" est sans doute sans précédent. Cependant, la résistance a été importante. Jusqu'à la semaine dernière, nous avons assisté à une généralisation du débat sur l'efficacité des confinement et le bien-fondé des vaccinations obligatoires. Le géant étatsunien du podcast Joe Rogan a diffusé une discussion sur le FEM il y a seulement deux semaines, tandis que la principale émission de divertissement Saturday Night Live (SNL) a diffusé un sketch comique se moquant des obsessions de la classe moyenne concernant les masques et les boosters.

So They DO Run The World As the WEF pushes a digital ID that proposes monitoring online behaviour, purchases, biometrics, and more - are we heading towards our own social credit system/ Ils dirigent donc vraiment le monde Alors que le Forum économique mondial met en avant une carte d'identité numérique qui propose de surveiller le comportement en ligne, les achats, les données biométriques, etc., sommes-nous en train de nous diriger vers notre propre système de crédit social ?

Un autre géant populaire de YouTube, Russell Brand, a diffusé à plusieurs reprises des discussions remettant en question de multiples aspects de la réponse COVID-19 et soulignant les tromperies et les manipulations dont les gens ont été victimes au cours des deux dernières années.

It's Official: They Lied As Canada's finance intelligence expert admits that Freedom Convoy donors posed no threat, we ask, what's the real reason they were cut off from financial / C'est officiel : Ils ont menti Alors que l'expert canadien en matière de renseignement financier admet que les donateurs du Freedom Convoy ne représentaient aucune menace, nous nous demandons quelle est la véritable raison pour laquelle ils ont été coupés de toute aide financière.

Ce type d'intégration de la dissidence est sous-tendu par des protestations persistantes et généralisées contre les restrictions de la COVID-19 et par une multitude de groupes et de mouvements bien organisés qui s'opposent à diverses politiques liées à la COVID-19.

La guerre en Ukraine, cependant, a radicalement et profondément modifié le centre d'intérêt de la politique et des médias dominants. Il est bien établi dans la littérature scientifique que les situations de guerre s'accompagnent de niveaux massifs de propagande et de censure, d'émotions exacerbées et d'une relative facilité avec laquelle les autorités peuvent dicter les contours du débat public et politique. Cela semble certainement être le cas en ce qui concerne l'invasion russe de l'Ukraine. Mais quels que soient les avantages et les inconvénients de ce conflit particulier, il existe un risque réel qu'il soit instrumentalisé par les autorités afin de détourner l'attention des multiples problèmes qui ont surgi à propos de la COVID-19.

Ceci est extrêmement inquiétant pour quiconque cherche à comprendre les actions des autorités lors de l'événement de la COVID-19, la corruption et les dangers constatés en relation avec l'injection d'ARNm, et à obtenir des comptes. Mais aussi, et c'est peut-être plus important, la fièvre de la guerre pourrait aussi servir de nouvelle distraction des agendas politiques et économiques sous-jacents contre lesquels certains analystes nous mettent en garde. En effet, la guerre en Ukraine a le potentiel de servir de nouvel événement facilitant la restriction des libertés et la mise en œuvre des programmes dont, par exemple, le FEM parle avec lyrisme depuis deux ans. Un public distrait et terrifié par la guerre sera facile à manipuler tandis que des politiques telles que l'identification numérique, les vaccins obligatoires et les monnaies numériques des banques centrales seront mises en place. En effet, la volonté actuelle d'étendre les pouvoirs de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) est un exemple clair des dangers d'une centralisation accrue du pouvoir : Sous couvert de préparation à une pandémie, l'objectif est de permettre à l'OMS de forcer les États à mettre en œuvre le type de mesures restrictives que nous avons vues ces deux dernières années. Le Conseil de l'Union européenne a annoncé, le 3 mars 2022, que des négociations allaient être entamées au sujet de cette nouvelle législation. La possibilité d'un régime mondial de biosécurité, qui prive radicalement d'autonomie les collectivités locales et les communautés, devrait tous nous préoccuper. Nous ne pouvons tout simplement pas nous permettre de continuer à dégringoler d'une crise hautement propagandée à une autre et à laisser nos émotions être exploitées par ceux qui détiennent le pouvoir politique et économique.

Au cours des deux dernières années, de nombreuses personnes ont beaucoup appris sur des questions telles que la propagande, la partialité des médias grand public ainsi que les niveaux de corruption, ou les conflits d'intérêts, qui existent dans les institutions nationales et mondiales. Il est important de ne pas perdre de vue ces leçons et de ne pas les obscurcir par les événements en Ukraine. L'heure est venue de procéder à une évaluation calme et rationnelle des événements que nous vivons et, plus que jamais, de s'engager résolument à faire mieux comprendre au public les objectifs qui, selon de nombreuses personnes, sous-tendent la COVID-19. Il s'agit notamment de s'interroger sur la propagande et la manipulation dont les populations ont fait l'objet au cours des deux dernières années, ainsi que sur les réponses politiques de plus en plus discréditées impliquant des confinements et des vaccinations massives. Plus important encore, l'examen critique et la prise de conscience de la concentration du pouvoir et de la perte de démocratie inhérente à des développements tels que l'identification numérique et les monnaies numériques CBDC, et leur interconnexion avec les visions politiques concernant le 4IR et la société numérisée, sont plus vitaux que jamais. Ce sont ces processus qui présentent la menace la plus sérieuse et la plus substantielle pour les personnes, ouvrant potentiellement une ère de ce que certains décrivent comme un totalitarisme mondial. Enfin, il convient de garder un œil sur la façon dont la crise ukrainienne pourrait alimenter et favoriser les processus politiques et économiques déjà avancés pendant le COVID-19. Plus que jamais, nous devons avoir la confiance nécessaire pour défier ceux qui occupent des positions de pouvoir politique et économique. Nous sommes, sans aucun doute, à un moment charnière de notre histoire. Les gens doivent rester concentrés sur la situation dans son ensemble.





Cet article a été publié pour la première fois sur Pandata.org.





* Le Dr Piers Robinson est codirecteur de l'Organisation for Propaganda Studies, responsable du groupe de travail sur la Syrie, les médias et la propagande ("Working Group on Syria, Media and Propaganda") et chercheur associé au Working Group on Propaganda and the 9/11 ‘Global War on Terror ("groupe de travail sur la propagande et la "guerre mondiale contre le terrorisme" du 11 septembre 2001").

