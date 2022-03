Le Parlement israélien adopte une loi interdisant la naturalisation des conjoints palestiniens (The New Arab)

Le Parlement israélien adopte une loi interdisant la naturalisation des conjoints palestiniens

Article originel : Israel's parliament passes law barring naturalization of Palestinian spouses

The New Arab, 10 mars, 2022





Certains membres de la Knesset ont déclaré que la loi vise à empêcher un retour progressif des réfugiés palestiniens qui ont été chassés de leurs foyers par l'occupation brutale d'Israël, tout cela alors qu'Israël se prépare à accueillir des milliers de réfugiés ukrainiens.



Le parlement israélien a adopté jeudi une loi refusant la naturalisation aux Palestiniens de Cisjordanie ou de Gaza occupés mariés à des citoyen(e)s israélien(e)s, obligeant des milliers de familles palestiniennes à émigrer ou à vivre séparément.

La loi sur la citoyenneté a été adoptée juste avant que la Knesset ne se retire pour les vacances, par un vote à la majorité de 45 contre 15 qui a traversé les lignes de la coalition et de l'opposition....

