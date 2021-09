La France a financé l'EI en Syrie (Anadolu Agency)

La France finance l'EI mais vote contre le Pakistan au GAFI

Article originel : France finances ISIS but votes against Pakistan in FATF

Anadolu Agency/ Global Village Space, 9.09.21



Le monde reste silencieux alors que, d'une part, des entreprises françaises sont impliquées dans le financement de l'organisation la plus redoutée, l'EI, et que, d'autre part, la France a voté contre le Pakistan pour le financement du terrorisme dans le cadre du GAFI (Groupe d'Action Financière).



Des documents obtenus par l'agence Anadolu ont révélé que le géant du ciment Lafarge a constamment informé les agences de renseignement françaises de ses liens avec le groupe terroriste Daesh/EI.

Les documents révèlent que Lafarge, qui a été accusé de "complicité de crime contre l'humanité" pour avoir financé le groupe terroriste Daesh/EI en Syrie, entretenait des relations avec Daesh/EI et que les services de renseignement français étaient au courant.

Les documents ont montré que les services de renseignement français ont utilisé le réseau de relations de Lafarge, sa coopération avec les groupes terroristes en Syrie et les réunions pour maintenir ses opérations sur place afin d'obtenir des nouvelles de la région. Ils ont également révélé que les services de renseignement français n'ont pas averti l'entreprise qu'elle commettait un crime.



Lafarge avait demandé le soutien des services de renseignement français

Selon des documents officiels français, les relations entre Lafarge et les services de renseignement ont commencé le 22 janvier 2014, lorsque le directeur de la sécurité de l'entreprise, Jean-Claude Veillard, a envoyé un courriel à la direction du renseignement du ministère de l'Intérieur.

Dans ce courrier, Veillard a déclaré que l'entreprise devait entretenir des relations avec des "acteurs locaux" pour pouvoir poursuivre ses opérations en Syrie. Rappelant les nouvelles négatives parues dans les médias au sujet de la société, il a demandé si les cadres et le siège de la société étaient menacés.

L'officier de renseignement a répondu à Velliard en lui indiquant la date à laquelle ils allaient aborder la question.





Le renseignement français profite de Lafarge

À la suite de la discussion scandaleuse sur les relations entre Lafarge et l'organisation terroriste en France et de la réflexion sur la question au tribunal, l'agent de renseignement, dont le nom de code est AM 02, a comparu devant le tribunal le 18 novembre 2018.

Selon l'enregistrement de la déclaration, l'officier a admis que Lafarge était sa source d'information en Syrie.

L'officier de renseignement a raconté au juge comment les services secrets français ont profité de l'usine Lafarge.

Dans les enregistrements, l'officier de renseignement n'a pas exclu Daesh/EI, disant que Lafarge a envoyé du ciment à tous les groupes armés en Syrie (y compris le Front al-Nosra) en 2012-2014.

"Nous avons abordé la situation de manière purement opportuniste, en profitant de la poursuite du travail de Lafarge", a déclaré l'agent de renseignement devant le tribunal.

Les services de renseignement français savent que Lafarge fournit du ciment au groupe terroriste Daesh/EI.

Les détails de l'envoi de ciment à l'organisation terroriste Daesh/EI ont été discutés dans une correspondance du 1er septembre 2014 entre Veillard, le directeur de la sécurité de Lafarge, et les renseignements du ministère français de l'Intérieur.

Il était évident que l'État français était au courant des relations de Lafarge avec l'organisation terroriste à l'époque, ce qui peut être déduit de la déclaration du renseignement français, disant : "Pourriez-vous donner plus de détails sur le ciment fourni à l'EI ?".

Certains documents parvenus à l'agence Anadolu indiquent qu'il y a eu plus de 30 réunions entre Lafarge et les services de renseignement français intérieurs, étrangers et militaires entre 2013 et 2014 seulement.

Avec le ciment fourni, Daesh/EI est connu pour avoir construit des abris fortifiés et des réseaux de tunnels contre les puissances de la Coalition dirigée par les États-Unis.



Lafarge a transmis des informations de terrain aux services de renseignement français.