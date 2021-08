Les dirigeants étatsuniens savaient que nous n'avions pas besoin de larguer des bombes atomiques sur le Japon pour gagner la guerre. Nous l'avons quand même fait (Los Angeles Times)

Op-Ed : Les dirigeants étatsuniens savaient que nous n'avions pas besoin de larguer des bombes atomiques sur le Japon pour gagner la guerre. Nous l'avons quand même fait Article originel : Op-Ed: U.S. leaders knew we didn't have to drop atomic bombs on Japan to win the war. We did it anyway Par Gar Alperovitz* et Martin J. Sherwin* Los Angeles Times , 5.08.21

À l'heure où les Etatsuniens réévaluent tant d'aspects douloureux du passé de notre nation, le moment est venu d'avoir une conversation nationale honnête sur notre utilisation d'armes nucléaires sur des villes japonaises en août 1945. La décision fatidique d'inaugurer l'ère nucléaire a fondamentalement changé le cours de l'histoire moderne, et elle continue de menacer notre survie. Comme nous l'indique l'horloge de l'apocalypse du Bulletin of the Atomic Scientists, le monde n'a jamais été aussi proche de l'anéantissement nucléaire depuis 1947.



Depuis 75 ans, il est admis aux États-Unis que le largage des bombes sur Hiroshima le 6 août 1945 et sur Nagasaki trois jours plus tard était le seul moyen de mettre fin à la Seconde Guerre mondiale sans une invasion qui aurait coûté la vie à des centaines de milliers d'Etatsuniens et peut-être à des millions de Japonais. Selon la logique, les bombes ont non seulement mis fin à la guerre, mais elles l'ont fait de la manière la plus humaine possible.

Cependant, les preuves historiques accablantes provenant des archives étatsuniennes et japonaises indiquent que le Japon se serait rendu au mois d'août, même si les bombes atomiques n'avaient pas été utilisées - et les documents prouvent que le président Truman et ses plus proches conseillers le savaient.

L'exigence alliée d'une reddition inconditionnelle a fait craindre aux Japonais que l'empereur, que beaucoup considéraient comme une divinité, soit jugé comme un criminel de guerre et exécuté. Une étude du commandement du Pacifique Sud-Ouest du général Douglas MacArthur a comparé l'exécution de l'empereur à "la crucifixion du Christ pour nous".

"La reddition inconditionnelle est le seul obstacle à la paix", a câblé le ministre des Affaires étrangères Shigenori Togo à l'ambassadeur Naotake Sato, qui se trouvait à Moscou le 12 juillet 1945 pour tenter de convaincre l'Union soviétique de négocier des conditions de reddition acceptables au nom du Japon.

Mais l'entrée en guerre de l'Union soviétique le 8 août change tout pour les dirigeants japonais, qui reconnaissent en privé la nécessité de se rendre rapidement.

Les services de renseignement alliés avaient signalé depuis des mois que l'entrée en guerre de l'Union soviétique obligerait les Japonais à capituler. Dès le 11 avril 1945, le Joint Chiefs of Staff's Joint Intelligence Staff avait prédit : "Si, à un moment quelconque, l'URSS entre en guerre, tous les Japonais comprendront que la défaite absolue est inévitable."

Truman savait que les Japonais cherchaient un moyen de mettre fin à la guerre ; il avait qualifié le câble intercepté du Togo le 12 juillet de " télégramme de l'empereur du Japon demandant la paix ".

Truman savait également que l'invasion soviétique mettrait le Japon hors de la guerre. Lors du sommet de Potsdam, en Allemagne, le 17 juillet, après que Staline eut assuré que les Soviétiques arrivaient dans les temps, Truman écrivit dans son journal : " Il sera dans la guerre du Japon le 15 août. Fini les Japs quand ça arrivera." Le lendemain, il assure à sa femme : "Nous allons terminer la guerre un an plus tôt maintenant, et pensez aux enfants qui ne seront pas tués !"



Les Soviétiques ont envahi la Mandchourie sous contrôle japonais à minuit le 8 août et ont rapidement détruit la vénérable armée Kwantung. Comme prévu, l'attaque a traumatisé les dirigeants japonais. Ils ne pouvaient pas mener une guerre sur deux fronts, et la menace d'une prise de contrôle du territoire japonais par les communistes était leur pire cauchemar.

Le 13 août, le Premier ministre Kantaro Suzuki explique que le Japon doit se rendre rapidement car "l'Union soviétique prendra non seulement la Mandchourie, la Corée, Karafuto, mais aussi Hokkaido. Cela détruirait les fondements du Japon. Nous devons mettre fin à la guerre quand nous pourrons traiter avec les États-Unis."

Bien qu'une majorité d'Etatsuniens ne soit peut-être pas familière avec cette histoire, le Musée national de la marine étatsunienne à Washington, D.C., déclare sans ambiguïté sur une plaque avec son exposition sur la bombe atomique : "Les vastes destructions causées par les bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki et la perte de 135 000 personnes ont eu peu d'impact sur l'armée japonaise. Cependant, l'invasion soviétique de la Mandchourie ... les a fait changer d'avis." Mais en ligne, la formulation a été modifiée pour présenter les bombardements atomiques sous un jour plus positif - montrant une fois de plus comment les mythes peuvent écraser les preuves historiques.

En 1945, sept des huit officiers cinq étoiles de l'armée et de la marine étatsuniennes étaient d'accord avec l'évaluation vitriolique de la marine. Les généraux Dwight Eisenhower, Douglas MacArthur et Henry "Hap" Arnold, ainsi que les amiraux William Leahy, Chester Nimitz, Ernest King et William Halsey ont déclaré que les bombes atomiques étaient soit militairement inutiles, soit moralement répréhensibles, soit les deux.

Personne n'a été plus passionné dans sa condamnation que Leahy, le chef de cabinet de Truman. Il écrit dans ses mémoires "que l'utilisation de cette arme barbare à Hiroshima et Nagasaki n'a été d'aucune aide matérielle dans notre guerre contre le Japon. Les Japonais étaient déjà vaincus et prêts à se rendre ..... En étant les premiers à l'utiliser, nous avions adopté une norme éthique commune aux barbares de l'âge des ténèbres."