Les rapports de la défense française reconnaissent que l’Ukraine est finie (MoA)

Les rapports de la défense française reconnaissent que l’Ukraine est finie Article originel : French Defense Reports Acknowledge Ukraine Is Done With Moon of Alabama, 12.03.24

Le président français Macron a récemment soutenu un engagement de troupes étrangères en Ukraine. L’idée a été immédiatement rejetée par tous les pays qui seraient en mesure d’envoyer un nombre de troupes raisonnable.

La question est pourquoi Macron s'est soudainement mobilisé dans ce sens.

Une série de rapports récents de la défense française aurait pu causer son irritation.

La revue française Marianne a eu accès à "plusieurs rapports confidentiels de défense" de l’armée française sur la situation en Ukraine.



Guerre en Ukraine : de la prudence à l'affolement… Ce que cache le virage de Macron (archivé) - Marianne, 7 mars 2024

Arnaud Bertrand en a traduit une grande partie :

La situation semble extrêmement sombre pour l’Ukraine, ce qui pourrait en partie expliquer les récentes déclarations de Macron concernant l’envoi de troupes en Ukraine. J’ai traduit les parties importantes de l’article:

"Une victoire militaire ukrainienne semble désormais impossible"

Les rapports consultés par Marianne indiquent que la contre-offensive ukrainienne "s’est progressivement enlisée dans la boue et le sang et n’a pas abouti à un gain stratégique" et que sa planification, conçue par Kiev et les états-majors occidentaux, s’est avérée "désastreuse" : "Les planificateurs pensaient qu’une fois les premières lignes de défense russes violées, tout le front s’effondrerait [...] Ces phases préliminaires fondamentales ont été menées sans tenir compte des forces morales de l’ennemi en défense, c’est-à-dire, la volonté du soldat russe de s’accrocher au terrain".

Les rapports soulignent également "l’insuffisance de la formation des soldats et des officiers ukrainiens" : en raison d’un manque d’officiers et d’un nombre important d’anciens combattants, ces "soldats de l’année II" d’Ukraine - souvent formés pour "pas plus de trois semaines" - ont été lancés sur une ligne de fortification russe qui s’est avérée imprenable.



D’une certaine manière, des gens qui n’avaient jamais entendu parler de la bataille de Koursk se sont convaincus que les soldats russes en position défensive s’enfuiraient dès qu’ils entendraient un char gronder vers eux. Bien sûr, ils ne l’ont pas fait.

Ces troupes russes sont bien gérées et soignées :

Les rapports soulignent également que contrairement à l’Ukraine "les Russes ont bien géré leurs troupes de réserve, pour assurer l’endurance opérationnelle." Selon ce document, Moscou renforce ses unités avant qu’elles ne soient complètement usées, mélange les recrues avec des troupes expérimentées, assure des périodes de repos régulières à l’arrière... et "a toujours eu une force de réserve cohérente pour gérer les événements imprévus." C’est loin de l’idée répandue en Occident d’une armée russe envoyant ses troupes au massacre sans compter...



Les Ukrainiens de l’autre côté en ont fini avec:

"A ce jour, l’état-major ukrainien ne dispose pas d’une masse critique de forces terrestres capables de manœuvrer au niveau des corps d’armée capables de défier leurs homologues russes pour percer sa ligne défensive", conclut ce rapport de défense confidentiel, selon lequel "la plus grave erreur d’analyse et de jugement serait de continuer à chercher des solutions exclusivement militaires pour arrêter les hostilités". Un officier français résume : "Il est clair, compte tenu des forces présentes, que l’Ukraine ne peut pas gagner cette guerre militairement."



La chute d’Avdiivka a montré que l’armée ukrainienne, même sur la défensive, perdra inévitablement le combat:

"Les forces armées ukrainiennes ont montré tactiquement qu’elles ne possèdent pas les capacités humaines et matérielles [...] pour détenir un secteur du front qui est soumis aux efforts de l’assaillant", poursuit le document. "L’échec ukrainien à Avdiivka montre que, malgré le déploiement d’urgence d’une brigade d’élite – la 3e brigade d’assaut aérien d’Azov –, Kiev n’est pas capable de restaurer localement un secteur du front qui s’effondre", alerte ce dernier rapport.



En conséquence, les forces russes vont simplement passer à autre chose:

Ce que les Russes feront de ce succès tactique reste à voir. Vont-ils continuer dans le mode actuel de "grignoter et secouer lentement" toute la ligne de front, ou vont-ils chercher à "percer en profondeur"? "Le terrain derrière Avdiivka le permet", signale ce document récent, avertissant également que les sources occidentales ont tendance à "sous-estimer" les Russes, eux-mêmes habiles à la pratique de "Maskirovka", "semblant faibles quand ils sont forts." Selon cette analyse, après deux ans de guerre, les forces russes ont ainsi montré leur capacité à "développer l’endurance opérationnelle" qui leur permet de mener "une guerre lente et de longue intensité basée sur l’attrition continue de l’armée ukrainienne."



Il n’y a rien de vraiment nouveau dans ce qui précède pour les gens qui ont suivi les faits sur le terrain.

Alors pourquoi les médias occidentaux, et des politiciens comme Macron, ont-ils tardé à reconnaître la situation réelle ?