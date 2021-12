Pourquoi la Suisse a-t-elle voté pour les passeports vaccinaux ? (Daily Sceptic)

Pourquoi la Suisse a-t-elle voté pour les passeports vaccinaux ? Article originel : Why Did Switzerland Vote For Vaccine Passports? Par Mike Hearn Daily Sceptic, 1.12.21

La psychologie de ce phénomène est probablement au cœur de l'état actuel du monde et mérite un examen beaucoup plus approfondi. Cependant, aujourd'hui, je ferai l'hypothèse simplificatrice que les campagnes et les arguments ont au moins un certain impact et je l'analyserai sous cet angle.

1. Contrairement au gouvernement britannique, le gouvernement suisse ne publie pas les données de base dont vous auriez besoin pour argumenter contre les politiques de passeport vaccinal. 2. Pour la deuxième fois consécutive, la campagne du "non" a très mal choisi son message. La campagne qu'ils ont menée n'était pas convaincante. 3. Comme partout ailleurs, l'actualité est dominée par les efforts de construction narrative du gouvernement et par des rapports acceptés sans critique, voire des affirmations absurdes. En particulier, les responsables de la santé publique ont diffusé des informations erronées en convainquant les gens que les personnes non vaccinées ne sont pas en sécurité, même si elles sont vaccinées (ce qui n'a aucun sens si l'on croit également que les vaccins sont très efficaces).

Tout d'abord, quel était l'objet du vote ? Il s'agissait d'un référendum sur le maintien ou non de la loi COVID, qui autorisait (entre autres) la mise en œuvre du passeport-vaccin et des systèmes de recherche des contacts. En tant que tel, bien que les passeports soient effectivement une forme de coercition, il ne s'agissait pas directement d'un vote sur la vaccination obligatoire. Il y avait deux camps : Le "non", c'est-à-dire l'abandon de la loi et la suppression des passeports, et le "oui", c'est-à-dire le maintien de la loi.

Données non disponibles

Les arguments les plus simples et les plus neutres idéologiquement contre les passeports vaccinaux sont qu'ils sont :

1. Illogiques, parce qu'ils impliquent que les vaccinés doivent être protégés des non-vaccinés, ce qui suggère que les vaccins font peu pour supprimer l'infection, ce qui à son tour suggère qu'il y a peu d'intérêt à protéger les vaccinés des non-vaccinés.

2. Inefficace, car les vaccins Covid ne sont pas neutralisants et permettent donc aux personnes vaccinées infectieuses de se promener et de propager l'infection, probablement sans s'en rendre compte. Ils n'auront donc pas d'impact sur le nombre de cas, ce que semble confirmer la courbe des cas.

3. Une forme de mandat, qui est immoral parce que vous forcez les gens à prendre une substance dont ils n'ont pas besoin/qui pourrait être dangereuse, et ils pourraient avoir raison.



Pour prouver (2), il faut disposer de données sur le taux d'infection parmi les personnes vaccinées. En Angleterre, la population peut non seulement consulter ces données, mais elles sont également disponibles sous la forme "ajustée" préférée du gouvernement et sous sa forme pré-ajustée. L'UKHSA explique les ajustements, les données sont stratifiées par âge, peuvent être suivies dans le temps et nous pouvons même assister aux débats publics entre les différentes agences gouvernementales sur la manière dont ces données doivent être présentées et utilisées. Ainsi, vous pouvez pointer du doigt ces données et montrer que les vaccinés attrapent la Covid et la propagent, et montrer que les allégations d'efficacité reposent sur d'énormes "ajustements" statistiques combinés à des hypothèses sur la psychologie de groupe, alors que les données brutes montrent en fait une efficacité négative.

En Suisse, comme dans la plupart des pays du monde, rien de tout cela ne s'est produit parce que le tableau de bord Covid du gouvernement ne fournit tout simplement pas de données sur les taux de vaccination, sauf pour les hospitalisations et les décès. Fin de l'histoire. À moins que vous ne soyez prêt à utiliser des données étrangères pour vous opposer à une politique locale, il est tout simplement impossible de s'opposer à la question soumise au vote en utilisant un quelconque argument fondé sur des données. Bien sûr, elle ne pourrait pas non plus être soutenue par des données, mais les gens se souviennent des affirmations selon lesquelles les vaccins sont très efficaces contre les infections.

Pour prouver (3), il faudrait disposer de données fiables sur les blessures causées par les vaccins. De telles données n'existent pas. Bien que le gouvernement suisse recueille des rapports sur les effets indésirables, ces données souffrent des mêmes problèmes que les mêmes données dans d'autres pays, à savoir une sous-déclaration généralisée et un refus catégorique de l'establishment médical de prendre les rapports au sérieux. Ma fiancée a plusieurs amis qui ont été blessés par les vaccins ici (Moderna semble être assez agressif par rapport à AstraZeneca - je ne connais personne au Royaume-Uni qui signale des blessures). Aucun d'entre eux n'a reçu la moindre aide du système médical. L'une d'entre elles est allée voir un médecin et a été surprise lorsque celui-ci lui a dit qu'elle avait exactement le même type de problème (absence de règles) ; il lui a simplement conseillé de rentrer chez elle et d'attendre de voir si cela allait s'améliorer tout seul. C'était il y a plusieurs mois, mais ça ne s'est jamais arrangé. Entre-temps, plusieurs de mes amis ont signalé que les vaccins les rendaient si malades qu'ils devaient rester au lit pendant une journée chaque fois qu'ils étaient vaccinés. Là encore, aucun rapport n'a été déposé à aucun moment. Cette expérience rejoint cette série d'entretiens avec des travailleurs hospitaliers, où plusieurs infirmières affirment que les médecins écartent systématiquement tout lien possible entre la vaccination et la maladie, même lorsque les patients disent directement que leurs problèmes ont commencé juste après la vaccination. Ce genre de chose n'est pas vraiment de nature à renforcer la confiance dans la qualité des données de sécurité.

Quoi qu'il en soit, pour une raison quelconque - peut-être que leurs publicités seraient bloquées s'ils soulevaient la question - la campagne du "non" a évité le sujet de la sécurité et du choix personnel.



Mauvais message

Tout comme la première fois que les Suisses ont voté sur les mesures Covid, la campagne du "non" était principalement menée par un groupe appelé les Amis de la Constitution. Comme son nom l'indique, il ne s'agit pas d'un groupe dédié à la campagne anti-Covid et j'ai eu l'impression, à chaque fois, que les campagnes ont été quasiment détournées par les agendas et les intérêts préexistants de ce groupe.

Le message du "Non" se résumait à trois points :

1. Les mesures contre la Covid relèvent de la surveillance de masse.

2. Dites non aux divisions de la société.

3. Dites non aux mesures sans fin.