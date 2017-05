[Vidéos] Avé Emmanuel César ! Le bankster Macron et la Pax françafricaine en Afrique (American Herald Tribune)

Avé Emmanuel César ! Le bankster Macron et la Paix française en Afrique

Article originel : Hail Emmanuel Caesar! The Bankster Macron and Pax Francais in Africa

Par Thomas C.Mountain

American Herald Tribune



Traduction Alice, vidéos ajoutées par SLT

Les journalistes du média d'Etat, France 24, encense le couronnement d'Emmanuel Macron, nouveau chef des armées

Aujourd'hui c'est Emmanuel Macron qui porte la couronne de César en France, avec des pouvoirs présidentiels de dimension impériale avec sa vision pour une paix française (françafricaine, NdT) en Afrique indiquant une volonté d'aller vers plus de "Hollandisme", une pratique de son prédécesseur visant à envoyer sur le terrain plus de troupes pour assurer l'accès français aux ressources naturelles de l'Afrique.

La Pax française (françafricaine, NdT) en Afrique est le dernier bastion majeur du néocolonialisme français et sa pratique continue de surexploitation (de ses "anciennes" colonies, NdT) est essentielle pour le maintien de l'économie française et du haut niveau de vie de son peuple.

Déjà les Français en Afrique ont l'armée étrangère la plus forte et la plus grande avec des milliers de soldats et une aviation avancée dans de multiples pays comme le Mali, la Côte-d'Ivoire et Djibouti pour en nommer quelques-uns.

Emmanuel César salive déjà à la perspective d'exploiter des ressources inexplorées et des réserves minérales majeures de la planète, situées au nord-ouest du désert du Sahara au Mali, au Niger et au Tchad. Des millions de mètres carrés de richesses attendent pour être pillés et la France est en première ligne avec des milliers de soldats et des avions de chasse dans ces trois pays. La Pax françafricaine a besoin d'un ennemi pour justifier l'utilisation de sa force armée sur le continent. Que demander de plus que ces fanatiques wahabites du nord, les tribus les plus reculées d'Afrique armées jusqu'aux dents avec des armes libyennes et qui s'adonnent à la destruction de sites culturels historiques du patrimoine mondial et de manuscrits antiques ?



Ainsi quand l'Armée française a envahi le Mali elle s'est présentée comme " libératrice" pour faire reculer dans le désert les fanatiques détestés, recevant en retour les acclamations du peuple malien.