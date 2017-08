Exclusif. La coalition menée par l'Arabie saoudite est responsable de plus de la moitié des morts d'enfants au Yemen selon un rapport de l'ONU qui a fuité (Southfront)

La coalition menée par l'Arabie saoudite est responsable de la moitié des morts d'enfants au Yemen selon un rapport de l'ONU qui a fuité. Article originel : Leaked UN Report: Saudi-led Coalition Is Responsible For Over Half Of Child Deaths In Yemen South Front

La coalition menée par les Saoudiens - qui reçoit l'assistance logistique, des armes et le soutien politique des Etats-Unis et du Royaume-Uni (ainsi que de la France, NdT) - a été responsable de la mort de centaines d'enfants au Yémen, selon un rapport publié par l'ONU.



Selon le rapport obtenu par Reuters, "les attaques effectuées par voie aérienne sont responsables de la moitié de toutes les pertes humaines d'enfant, avec au moins 349 tués et 333 blessés". Le rapport a déclaré que le nombre de morts était "élevé de manière inadmissible".



Le rapport poursuit que 51 % de tous les morts d'enfants et des blessures au Yémen l'année dernière sont le résultat des actions militaires de la coalition menée par les Saoudiens.

La coalition menée par par les Saoudiens a détruit plus de 28 écoles au Yémen, ajoute le rapport.



Le texte aurait été rédigé par la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres pour les enfants et les conflits armés, Virginia Gamba, agissant sur la demande du conseil de sécurité de l'ONU.



Cependant, Guterres doit toujours approuver le rapport. Si cela était fait, le rapport devrait être publié ce mois.



Le rapport sera un problème sérieux pour le secrétaire général de l'ONU parce que s'il sort le rapport, il endommagera les relations de l'ONU avec l'Arabie Saoudite et ses alliés (France, GB, USA, Israël, NdT). S'il ne sort pas le rapport, il sera accusé de saper l'engagement de l'ONU en faveur des droits de l'homme.

En février, Guterres a suggéré à ses conseillers de reporter la sortie du rapport pendant trois à six mois dans l'espoir qu'il pourrait motiver la coalition menée par les Saoudiens à mieux respecter les droits humanitaires au Yémen et particulièrement les droits des enfants dans la guerre.



Guterres devrait recevoir le rapport final cette semaine.



La signature de l'accord de désescalade en avril 2016 est censée avoir réduit les pertes humaines civiles. Cependant, le nombre de morts réel serait plus haut que celui qui est fourni dans le rapport à cause d'un manque d'accès aux documents qui peuvent fournir des informations précises sur les pertes humaines civiles.

Selon certaines sources, il n'y a toujours aucune décision finale sur les pays qui seraient ajoutés à la liste finale des pays qui violent les droits de l'homme.