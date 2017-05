Borloo garde un pied en Afrique (Mondafrique)

Après avoir créé « Énergies pour l’Afrique », Jean-Louis Borloo veut donner de l’énergie à Macron. Il ne devrait pas entrer au gouvernement mais il restera à proximité, tout en restant attaché à l’Afrique. C’est donc sa représentante officielle, Valérie Létard qui devrait avoir un important ministère social. Sénatrice du Nord, adjointe au maire de Valenciennes, vice-présidente UDI de la région Hauts-de -France, ancienne Secrétaire d’État de Sarkozy, elle sera la caution de Borloo. Elle pourrait participer à l’implosion de l’UDI et ruiner les rêves de la droite et du centre de remporter les Législatives, en soutenant les candidats « En Marche ». Le retour de Jean-Louis Borloo en politique est vécu comme une catastrophe pour Les Républicains et les centristes encore fidèles a l’actuel patron de l’UDI, Christophe Lagarde, désormais en sursis.