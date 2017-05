Côte d'Ivoire: Bouaké, quand des démobilisés souhaitent le retour de Gbagbo (Koaci.com)

Une vidéo tournée à un corridor de la ville de Bouaké, siège d'une contestation depuis lundi, met en scène des ex-combattants réclamant le retour de l'ex-president Gbagbo à des policiers.

" Si Alassane ne peut pas, il n'a qu'à partir, Gbagbo va venir nous gouverner. On va dire à la cpi de le libérer pour venir nous gouverner" peut -on entendre dans la vidéo qui dure 20 secondes. Des démobilisés amassés à un corridor de la ville de Bouaké depuis lundi, avait dressé des barrages pour manifester leur mécontentement à l'égard du président Alassane.



La police déployée à cette occasion pour rétablir l'ordre, faisait face alors des hommes déterminés et prêt en découdre avec elle. Certains justifiant documents à l'appui leur statut d'ancien militaire.



De plus en plus, lors des mouvements de contestation dans le pays, il est fréquent de voir les manifestants réclamer le retour de l'ex-president Gbagbo emprisonné à la haye. Et le slogan qui revient généralement est en langue malinké: " Gbagbo Kafissa !!!" dont la traduction littérale est: "Gbagbo est mieux ".



Actuellement c'est ce regret des démobilisés qui agite le web. Une autre preuve qui devrait nul doute conforter les pros-gbagbo dans leur position.