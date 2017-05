L'ex-chef de guerre Obama s'immisce dans les élections françaises et soutient le candidat Macron (Vidéo)

Barack Obama qui a participé à l'organisation de la terrible guerre impérialiste étatsuno-française en Libye entraînant sa destruction et de nombreux crimes contre l'humanité, cet impérialiste patenté qui a également soutenu la guerre prédatrice en Syrie et au Yémen au côté du chef de guerre Hollande est venu soutenir le candidat du lobby militaro-industriel et financier français, l'ex-banquier d'affaires Emmanuel Macron. D'ailleurs il exprime sa reconnaissance au gouvernement français actuel "pour le travail que nous avons fait ensemble". Comment ne pas penser à la Libye, à la Syrie et au Yémen ? A moins que la politique étrangère soit définitivement forclose du champs du débat présidentiel français ?