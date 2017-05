Le mois dernier, un soldat étatsunien combattant en Somalie a été tué par balles. Les rapports indiquent que les forces spéciales des SEAL servaient à côté de ses homologues somaliennes - ne les conseillant pas depuis leur base militaire mais combattant les miliciens d'Al-Shabab...

Source :

- Pri.org Death of a Navy SEAL reveals US mission creep in Somalia