LA VIOLENCE RACISTE SANS LIMITES DE L’OLIGARCHIE VÉNÉZUÉLIENNE ! (Collectif Amérique Latine RÉSISTANCES)

L’élite "blanche" du Venezuela maintient dans son imaginaire le mythe fondateur de l’ancienne société coloniale qui considérait que les peuples premiers, les noirs et les métis ne sont pas des personnes et des citoyens à part entière. Ainsi, le président Hugo Chávez, dont les ancêtres sont d’origine indigène, africaine et blanche, était qualifié de "singe" par la bienpensante oligarchie du pays ...

Avec le processus bolivarien commencé en 1999, le nouveau sujet social est le peuple, autre fois renié. La masse de travailleurs, de pauvres des bidonvilles, de la campagne voient leur vie s’améliorer et participent activement à la vie politique. Tout cela bouleverse les vieilles habitudes de la bourgeoisie, renforçant en eux une violente haine de classe et le désir de revenir à l’ordre d’autrefois pour maintenir leurs privilèges.

Cet ainsi que le 20 mai 2017, le jeune afro-vénézuélien Orlando José Figuera sortant de la station de métro dans le quartier riche d’Altamira est accusé d’être "chaviste". Une bande de furieux opposants au gouvernement l’encerclent, le poignardent à plusieurs reprises puis l’aspergent d’essence et le brûlent vivant.

Cet acte inhumain montre la haine raciste des enfants de la bourgeoisie qui gardent dans leur inconscient l’idée coloniale de négation de l’autre. (1)

Dans la nuit, ce samedi 3 juin 2017, la victime est malheureusement décédée d’un arrêt cardio-respiratoire. Jusqu’à présent, aucun représentant de l’opposition ne s’est manifesté pour réfuter ce crime de lèse humanité ni pour appeler au bon sens pour freiner cette spirale de violence ! (2)

Wilma Jung

Le 4 juin 2017

Notes

1. https://venezuelainfos.wordpress.co...

2. https://www.aporrea.org/ddhh/n30948...

https://www.facebook.com/Collectif-...