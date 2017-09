Le Venezuela fournit 10,4 tonnes d'aide au Mexique ravagé par un tremblement de terre (TeleSUR)

Le Venezuela fournit 10,4 tonnes d'aide au Mexique ravagé par un tremblement de terre Article originel : Venezuela Delivers 10.4 Tons of Aid to Earthquake-Ravaged Mexico TeleSUR, 24.09.17

Les forces armées nationales vénézuéliennes sont arrivées avec des matelas, couvertures, tentes, denrées périssables et non périssables, ainsi que d'autres articles indispensables pour soulager la douleur de la population dévastée jusqu' à ce que la reconstruction des zones sinistrées commence.

Le ministre de l'Intérieur, de la Justice et de la Paix Nestor Reverol, qui a dit que le peuple vénézuélien compatissait avec la douleur et la tristesse actuelles du peuple mexicain, a fait écho à ce sentiment.

L'ambassadrice vénézuélienne au Mexique, Maria Urbaneja, qui a coordonné l'aide humanitaire, a déclaré à teleSUR que ce geste soulignait l'engagement du Venezuela dans les relations extérieures, ajoutant qu'il reflétait l'importance de "l'amitié, la solidarité et l'intégration".

Le Venezuela a fourni plus de 10 tonnes d'aide humanitaire à la ville de Mexico, dévastée par le tremblement de terre, qui est arrivée tôt dimanche matin.

Un fonctionnaire a déclaré que le peuple vénézuélien compatissait avec la douleur et la peine actuelles du peuple mexicain.

Hugo Morales, responsable des affaires internationales mexicaines, a exprimé sa gratitude au nom du peuple mexicain et a remercié l'État bolivarien pour le " manifestation de solidarité ".

Le personnel de la protection civile et du service de gestion des catastrophes était également sur place pour évaluer l'ampleur des dégâts et aider les équipes de recherche et de sauvetage dans ce pays d'Amérique centrale.

Le Mexique a subi une série de tremblements de terre et de répliques au cours des trois dernières semaines, variant de 5,0 à 8,2 sur l'échelle de Richter, faisant plusieurs centaines de morts et des milliers de déplacés.