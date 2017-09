Loin du « socialisme du XXIe siècle ». Les deux visages de la crise vénézuélienne. (Monde diplomatique)

Profonde, sanglante, la crise vénézuélienne passionne. Dans les grands médias, elle sert une obsession : la critique de M. Jean-Luc Mélenchon en France, de M. Jeremy Corbyn au Royaume-Uni et de M. Pablo Iglesias (Podemos) en Espagne. Mais elle interpelle également les progressistes, qu’elle plonge dans le désarroi. Comment interpréter les événements ? Quelle attitude adopter ? Quelle issue souhaiter ?

Deux colosses avancent, intimidants. L’homme qui leur fait face, coiffé d’une casquette rouge, tente d’établir le dialogue. Rien n’y fait : on le bouscule, on le menace… Soudain, une quatrième personne s’approche. Elle tire un revolver de son pantalon et ouvre le feu. La foule hurle ; l’homme à la casquette s’effondre.

Au mois d’août 2017, cette vidéo tournée au moyen d’un téléphone portable a été visionnée par une grande partie de ceux que la crise vénézuélienne préoccupait. Trois mois auparavant, le président Nicolás Maduro avait décrété l’élection d’une Assemblée nationale constituante (ANC) destinée à remplacer l’Assemblée nationale, seule institution aux mains de l’opposition après les législatives de 2015. Depuis, la tension s’était aggravée : les affrontements entre forces de l’ordre et manifestants avaient fait plus d’une centaine de morts, y compris — ce qui semble être passé inaperçu dans les médias — chez les partisans du président.

« Voilà comment ces fils de pute de l’opposition assassinent de jeunes chavistes ! » Le 4 août, un militant internationaliste présent au Venezuela publie la vidéo sur un forum de discussion. « Ils sont allés chez un dirigeant de la Jeunesse socialiste qui se cachait : il avait été menacé par les milices de la droite. Comme son copain a refusé de le balancer, ils l’ont tué. » Message après message, les réactions d’indignation se succèdent.

« Attention, l’opposition diffuse également la vidéo », avertit alors un autre participant à la discussion, suggérant que les ennemis de M. Maduro utilisent les mêmes images pour illustrer la violence des autorités. S’agissait-il d’une manipulation de la droite ? Ou bien la casquette rouge (couleur des chavistes) avait-elle induit une erreur d’interprétation ? La colère céda soudain la place au doute, et l’empressement de reprendre l’information au souci d’en confirmer l’origine. Vérification faite, la séquence provenait d’une représentation théâtrale en plein air organisée par un évangéliste à Porto Rico. Sans le ...

