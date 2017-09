[Vidéos] Roger Waters, le fondateur de Pink Floyd déclare que le mouvement du BDS est l'un des exemples les "plus admirables" de résistance dans le monde (Democracy Now)

Roger Waters, le fondateur de Pink Floyd déclare que le mouvement du BDS est l'un des exemples les "plus admirables" de résistance dans le monde Article originel : Pink Floyd Founder Roger Waters: BDS is One of "Most Admirable" Displays of Resistance in the World Democracy Now Transcription Democracy Now! Traduction SLT

Partie 2 : "The Occupation of the American Mind": Documentaire sur la guerre de relation publique israélienne aux États-Unis

En ce qui concerne le Colisée de Nassau, et plus précisément, j'espérais que le procureur de l'État, je suppose - je ne me rappelle plus de ce nom - allait essayer de porter l'affaire devant les tribunaux, et qu'il allait en fait plaider avec la direction du Colisée de Nassau au motif qu'ils enfreignaient une loi, parce que cela nous aurait donné l'occasion de nous défendre devant les tribunaux. Je pense qu'ils ont fini par croire que c'était trop dangereux, parce que s'ils étaient allés devant les tribunaux avec nous, je pense qu'il ne fait aucun doute que nous aurions gagné l'affaire. Et cela aurait créé un précédent qui aurait empêché les législatures du reste des États-Unis d'intenter des poursuites futiles dans des circonstances semblables.

Democray Now! Nermeen Shaikh et moi avons interviewé Roger Waters mercredi. J'ai commencé par lui demander de répondre à une récente déclaration d'Howard Kopel, un député du comté de Nassau, qui a tenté de mettre fin aux concerts de Roger Waters à Long Island. Il a qualifié Waters d'"antisémite virulent" et a déclaré, et je cite:"Adhérez au mouvement BDS et Nassau ne fera pas affaire avec vous. Il n' y a pas de place pour la haine à Nassau."

AMY GOODMAN: Aujourd'hui, nous passons l'émission avec le célèbre musicien britannique Roger Waters, membre fondateur du groupe de rock emblématique Pink Floyd. Le groupe est peut-être le plus connu pour ses disques The Wall et Dark Side of the Moon. Roger Waters a récemment sorti son premier album studio en 25 ans et est en tournée dans les stades à travers le pays.

ROGER WATERS (RW) : Absolument. Et j'ai vraiment hâte d' y être. Et nous allons jouer, vous savez, devant de grands auditoires qui comprendront aussi qu'il n' y a pas de haine dans mon spectacle. Je veux dire, je suis un peu critique de l'administration actuelle d'une manière satirique et ludique, j'aime penser. Mais mon show porte sur l'idée que, si cette race, cette race humaine, veut survivre même au cours des 50 ou 100 prochaines années, nous devons commencer à envisager la nature transcendantale de l'amour, et nous devons commencer à nous occuper les uns des autres et à reconnaître notre responsabilité envers les autres, ce qui est l'essence même du BDS.

NERMEEN SHAIKH: Donc, Roger Waters, vous avez récemment écrit cette Tribune pour The New York Times intitulé "Congress Shouldn' t Silence Human Rights Advocates", et il s'agit du projet de loi proposé, de "l'Israel Anti-Boycott Act" (de la loi d'interdiction du boycott d'Israël). Pourriez-vous donc nous expliquer ce que la loi exige et votre expérience à ce sujet ?

RW: Eh bien, oui. A ce que j'en ai lu, je n'ai pas lu le projet complet, mais je sais que cela semble ridicule, mais c'est vrai. Un projet de loi a été présenté au Congrès, le S 720, qui vise à criminaliser l'appui au boycott, aux désinvestissements et aux sanctions, un mouvement international non violent de protestation contre l'occupation des terres palestiniennes qui existe depuis 50 ans. Et ils veulent que ce soit un crime d'appuyer le BDS, autant que je sache, avec des peines criminelles qui, à mon avis, sont absurdes. Quelqu'un comme moi, par exemple, si le projet de loi était adopté dans sa rédaction actuelle, serait passible d'une amende de 250 000 $ à un million de dollars et d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu' à 20 ans - pour avoir protesté pacifiquement et sans violence au nom des droits de la personne pour des personnes assiégées, ce qui est absurde, évidemment. Quand tu le dis comme ça, tu te dis : "C'est ridicule." Pourquoi le Congrès utiliserait-il même le temps précieux dont il dispose pour discuter d'une telle chose, ce qui contreviendrait au Premier amendement de la Constitution, qui est l'un des droits fondamentaux des citoyens étatsuniens, la liberté d'expression, de dire ce qu'ils croient.

NERMEEN SHAIKH: Eh bien, expliquez votre propre implication avec le mouvement BDS. Comment en êtes-vous venu arrivés à le soutenir comme vous l'avez fait?

ROGER WATERS: Eh bien, il y a de nombreuses années, en 2006, en fait, je faisais une tournée, et on m' a demandé de jouer en Israël, de faire un concert à Tel Aviv. Et je vais essayer de le dire très rapidement. Et j'ai commencé à y aller, et j'ai accepté de faire un concert à Tel Aviv. Et j'ai immédiatement commencé à recevoir des mails de gens disant : "Es-tu sûr de vouloir faire ça?" Et puis on m'a parlé du BDS, qui a été lancé par la société civile palestinienne en 2005. Et j'ai engagé un dialogue - ce fameux mot - avec ces gens et avec les Palestiniens, et ils m'ont convaincu que je devais annuler le concert que nous allions jouer à Tel-Aviv.

Mais en une sorte d'acte de compromis, j'ai déménagé le concert dans un endroit appelé Neve Shalom, je crois qu'en arabe c'est Wahat as-Salam, qui est une communauté agricole où vivent ensemble de nombreuses religions différentes - chrétiens, juifs, musulmans, druzes - toutes. Leurs enfants vont tous à l'école ensemble. Et, tu sais, alors c'est comme ça qu'ils vivent - de leur agriculture. Et on a fait le concert là-bas, dehors. Et ce fut un énorme succès. Soixante mille Israéliens sont venus. Pas de Palestiniens, bien sûr, parce qu'ils ne sont pas autorisés à voyager, mais... c'est un peu le début de mon histoire. A la fin de ce concert, je me suis levé et le public était très enthousiastes. Et j'ai dit:"Vous êtes la génération des jeunes Israéliens qui ont la responsabilité de faire la paix avec vos voisins et de comprendre ce terrible désordre dans lequel votre pays s'est fourvoyé." Et il y eut un silence total. C'était comme si - j'avais vu les 60 000 enfants qui me regardaient tous en me disant : "De quoi parle-t-il ? Ce n'est pas dans le script." De toute façon, je suis retourné l'année suivante, à l'invitation de l'UNRWA.

AMY GOODMAN : L'agence des Nations Unies?

RW : Oui, exactement. Et une charmante femme appelée Allegra Pacheco - avec qui nous avons parcouru toute la Cisjordanie. Nous ne sommes malheureusement pas allés à Gaza, mais nous sommes allés partout où nous souhaitions en Cisjordanie. Et j'étais stupéfait. Je n'avais jamais été - je n'avais jamais été - je n'avais jamais vu ce genre de répression en action - vous savez, les routes sur lesquelles les Palestiniens n'ont pas le droit de rouler. Et ils commencent à me montrer le développement des colonies. C'est il y a 10 ans maintenant, 11 ans maintenant. Et je suis allé parler aux gens des camps de réfugiés. Et j'ai décidé, quand je suis parti d'ici, que je ferais tout ce que je pouvais, jusqu'à ce qu'il y ait une sorte de justice pour les gens qui y vivent, pour les aider, et c'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Alors, le combat continue. Mais je suis heureux de dire que c'est un combat qui est gagné par le mouvement BDS. C'est pour ça qu'il y a des gens qui commencent à s'opposer à mes concerts. Ils n'ont rien fait depuis 10 ou 11 ans, mais maintenant ils le font, parce qu'ils commencent à paniquer je pense.