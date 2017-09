Exclusif. Expéditions d'armes étatsuniennes en Syrie. Le fret sensible de Ramstein (Süddeutsche Zeitung )

Nous publions ici la traduction de l'intégrale de l'article originel de la Süddeutsche Zeitung sur les transit d'armes supposés vers la Syrie à partir de la base étatsunienne de Ramstein en Allemagne. Cet article vient compléter l' article du célèbre journal bulgare Trud par la journaliste Dilyana Gaytandzhieva qui a depuis été licenciée . L'article de la Süddeutsche Zeitung vient apporter de l'eau au moulin des allégations documentées de Dilyana Gaytandzhieva. Un gigantesque trafic d'armes organisé par les USA auraient transité par la Bulgarie, l'Azerbaïdjan, l'Afghanistan et maintenant l'Allemagne pour être acheminé in fine en Turquie et en Jordanie afin d'alimenter en armes létales les rebelles syriens. L'action impérialiste étatsunienne en Syrie se serait doublée d'une opération capitaliste privée portant sur un trafic d'armes gigantesque organisé par des entrepreneurs privés dûment mandatés notamment en Europe à destination des rebelles syriens.

Expéditions d'armes étatsuniennes. Le fret sensible de Ramstein Par Frederik Obermaier et Paul-Anton Krüger Article originel : US-Waffenlieferungen Heikle Fracht aus Ramstein Süddeutsche Zeitung

L'armée étatsunienne aurait livré des armes et des munitions d'Europe de l'Est aux rebelles syriens via sa base de Ramstein, en Rhénanie-Palatinat. Comme le gouvernement allemand n'avait pas les autorisations nécessaires, les Etatsuniens ont peut-être enfreint la loi allemande. C'est le résultat de plusieurs mois de recherches menées par la Süddeutsche Zeitung et les réseaux de journalistes Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) et Balkan Investigative Reporting Network (BIRN).

Le gouvernement allemand affirme qu'il ne sait rien des livraisons d'armes à la Syrie via le territoire allemand, bien que des signes indiquent depuis un certain temps que les Etatsuniens se livrent à cette activité douteuse.

Le gouvernement étatsunien a soutenu les rebelles syriens en leur fournissant de la formation et des armes dans le cadre de plusieurs programmes différents. L'Armée syrienne libre (ASL) et d'autres groupes, auparavant considérés comme politiquement inoffensifs, ont été entraînés et armés pour la lutte contre le président Bachar al-Assad par un programme du service de renseignement étranger de la CIA sous le nom de code Timber Sycamore. Le président Barack Obama a approuvé le programme en 2013 après de longues discussions au sein du gouvernement, réagissant au déploiement d'armes chimiques dans la région de la Ghouta engendrant des centaines de morts que le gouvernement étatsunien a considéré comme de la responsabilité du régime syrien. Le successeur d'Obama, Donald Trump, a mis fin à ce programme début juillet sur recommandation de la CIA.