Vaincu ailleurs, le tyran saoudien déclare la guerre au Liban (Moon of Alabama)

Vaincu ailleurs, le tyran saoudien déclare la guerre au Liban Article originel : Defeated Elsewhere, Saudi Tyrant Declares War On Lebanon Moon of Alabama, 7.11.17

Hariri Bin Salman (c) Dalati Nohra via AP

Le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman (MBS) purge toutes les résistances internes potentielles et consolide sa position dictatoriale. (Le mouvement comprend une énorme prise d'argent. Tous les avoirs des personnes accusées de corruption sont confisqués par l'État qui, en Arabie saoudite, est lui-même le tyran. La consolidation interne du pouvoir est le prélude à un plus grand projet dirigé vers l'international).

Parallèlement aux purges internes, MBS met en œuvre un programme de politique étrangère extrêmement agressif visant l'Iran et ses alliés. Après avoir été vaincu en Irak et en Syrie et dans l'impasse au Qatar et au Yémen, le dirigeant saoudien a décidé de tenter sa chance au Liban. L'Arabie saoudite déclare la guerre au Liban et exercera une pression économique et politique énorme sur ce pays. Mais tout cela sera inutile. La guerre ne fera qu'amener le Liban à s'enfoncer plus profondément dans le camp de la " résistance " et à unir ses forces avec la Syrie, l'Iran et la Russie.

(Le résumé ci-dessous est principalement une accumulation de sources. Ma propre analyse suivra dans un article ultérieur).

Les plans saoudiens sont bien coordonnés avec les États-Unis et bénéficient du plein appui du gouvernement israélien. L'homme clé dans l'administration de Trump pour toutes les questions du Moyen-Orient est le gendre de Trump (et l'architecte sioniste) Jared Kushner. Il a fait trois voyages en Arabie Saoudite cette année, le dernier très récemment. Le cire-pompe David Ignatius, du Washington Post, note :

Le mois dernier, Jared Kushner, conseiller principal et gendre de Trump, s'est rendu personnellement à Riyad. Les deux princes auraient passé plusieurs nuits debout jusqu' à quatre heures du matin, échangeant des histoires et planifiant leur stratégie.

Il y a une semaine, le ministre saoudien (et les extrémistes) Thamer al-Sabhan a appelé à renverser le Hezbollah et a promis "des développements étonnants". Vendredi soir, le Premier ministre libanais Saad al Hariri a reçu l'ordre de retourner dans son pays d'origine, l'Arabie saoudite, et a été poussé à lire une déclaration de démission sur une chaîne de télévision saoudienne. Aucun de ses conseillers au Liban ne savait que cela allait arriver. Il a été allégué qu'Hariri n'a pas démissionné volontairement et qu'il est actuellement assigné à résidence. Il y a même une horloge pour la libération d'Hariri qui compte les heures, les minutes et les secondes de son épreuve. Le Président libanais n'a pas accepté la démission du Premier Ministre libanais et exige que Hariri retourne au Liban. Nous avons appelé sa démission " The Opening Shot Of The Saudi War On Hizbullah" ("Le coup d'envoi de la guerre saoudienne contre le Hezbollah").

Samedi, le souverain saoudien s'est engagé dans "la nuit des longs couteaux" ("night of the long knives") et a arrêté tous ses opposants internes potentiels.

Durant la même nuit, un missile lancé par les forces des Houthi/Saleh au Yémen a frappé près de l'aéroport de Riyad, la capitale saoudienne. Ces attaques de missiles surviennent en représailles aux deux années intenses de bombardement du Yémen par les Saoudiens, qui ont probablement tué plus de cent mille personnes. Même si cela n'était probablement pas lié aux autres événements, cela vient s'ajouter au récit global anti-iranien que les Saoudiens propagent. Les Saoudiens affirment que les missiles yéménites sont d'origine iranienne et lancés par des spécialistes iraniens. L'Iran le nie. Les experts en armement de IHS Janes réfutent cette affirmation :

Le missile Burkan-2 lancé par les Houthis est un dérivé d'un Scud et n'est pas une variante de celui fabriqué par l'Iran ou la Corée du Nord (RPDC).

Les Houthi au Yémen sont appuyés par des éléments de l'armée yéménite sous le commandement de l'ancien président Saleh. L'armée yéménite possède et utilise depuis des décennies des variantes de missiles Scud. Il est peu probable qu'elle ait besoin d'aide pour les modifier et les lancer.

Les Saoudiens soutiennent ostensiblement les forces yéménites sous la direction du successeur de Saleh, Hadi. L'ancien (?) Président du Yémen Hadi est, comme l'ancien Premier Ministre du Liban (?), détenu en résidence surveillée en Arabie Saoudite. L'ancien président palestinien Abbas, bien au-delà de son mandat légal, a également été convoqué à Riyad. On se demande s'il reviendra un jour.





Hier, le ministre saoudien, Thamer al-Sabhan, a déclaré la guerre au Liban :



Le ministre saoudien des Affaires du Golfe, Thamer al-Sabhan, a déclaré lundi que le Liban avait déclaré la guerre contre l'Arabie Saoudite à cause de ce qu'il a décrit comme une agression contre le Royaume par le groupe Hezbollah soutenu par l'Iran.

"Nous traiterons le gouvernement libanais comme un gouvernement déclarant la guerre à l'Arabie Saoudite en raison de l'agression du Hezbollah", a-t-il déclaré en réponse aux récentes décisions prises par le gouvernement libanais.

...

Le ministre saoudien a déclaré que Hariri et le gouvernement libanais n'accepteraient pas les positions des milices du Hezbollah, soulignant qu'il était question de forcer Hariri à démissionner pour diviser le Liban.

Le Liban est pris en otage par les milices du Hezbollah et derrière, il y a l'Iran", a-t-il déclaré.

Il semble fou que les Saoudiens ouvrent un autre front dans leur guerre chaotique contre les influences iraniennes présumées. Leurs forces ont été vaincues en Irak et en Syrie. Leurs guerres contre le Yémen et le Qatar sont dans une impasse. Chacun de leurs gestes a entraîné une augmentation de l'influence et du pouvoir iraniens. Il est difficile de comprendre pourquoi ils voudraient répéter cette expérience au Liban.