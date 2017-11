Guerres américaines hors de prix (Canard enchaîné)

Un document du Pentagone remis récemment au Congrès a évalué le coût des opérations militaires extérieures menées par les Etats-Unis depuis 2001, en Afghanistan, en Irak, en Syrie, etc. A savoir : 6000 milliards de dollars. Pour permettre à chacun d'apprécier le côté extravagant de ces dépenses pour des guerres sans gloire et à fonds perdus, 6 000 milliards de dollars représentent 200 fois les actuels PIB (Produit intérieur brut) cumulés dz Mali, du Niger et du Tchad. Les pauvres n'ont jamais de chance...