Le président yéménite Hadi "assigné à résidence" à Riyad (Associated Press)

Le président yéménite Hadi "assigné à résidence" à Riyad

Article originel : Yemeni President Hadi 'under house arrest' in Riyadh

Associated Press / Al Jazeera



Traduction SLT

L'Arabie saoudite a empêché le président du Yémen, ainsi que ses fils, ses ministres et ses responsables militaires, de rentrer chez eux pendant des mois, ont déclaré les responsables yéménites à l'Associated Press. Les responsables ont déclaré que l'interdiction avait été motivée par l'hostilité entre le président Abd-Rabbu Mansour Hadi et les Émirats arabes unis, qui fait partie de la coalition dirigée par les Saoudiens contre les rebelles Houthi et qui est parvenue à dominer le sud du Yémen, la partie du pays qui n'est pas sous le contrôle des rebelles. Hadi et une grande partie de son gouvernement sont restés dans la capitale saoudienne Riyad pendant la plus grande partie de la guerre. L'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis sont les deux principaux piliers de la coalition, qui défendent ostensiblement le gouvernement de Hadi et se bat contre les rebelles chiites, connus sous le nom de Houthis.

La coalition mène une campagne aérienne contre les rebelles depuis 2015, et les Émirats Arabes Unis ont une forte présence militaire dans le sud du Yémen - mais les Houthis contrôlent toujours le nord.

Les Yéménites dénoncent le siège saoudien comme une punition collective L'Arabie saoudite a intensifié son blocus sur le Yémen dimanche, fermant les points de passage terrestres et tout le trafic vers les ports aériens et maritimes du Yémen. Une agence de l'ONU a averti les navires de quitter les ports contrôlés par les Houthi, et des vols vers les seuls aéroports opérationnels du sud du Yémen ont été annulés. La nuit tombant, les prix du carburant ont grimpé à Sanaa, avec la fermeture de certaines stations-service, et les conducteurs ont fait la queue pour faire le plein, craignant une aggravation de la pénurie de carburant. La coalition s'est déplacée après que les Houthis aient tiré un missile vers Riyad, leur frappe la plus profonde contre le Royaume.

"Une forme d'assignation à résidence" L'incapacité de Hadi à retourner dans le sud du Yémen souligne la perte d'autorité du président - même dans le sud, qui est théoriquement sous son administration. Depuis que Hadi a quitté le Yémen en février, il a envoyé à plusieurs reprises des demandes écrites au roi saoudien Salman pour revenir au Yémen. Aucune n'a été traitée, selon un commandant de la sécurité yéménite. En août, Hadi s'est même rendu à l'aéroport de Riyad, planifiant de retourner dans sa capitale temporaire, Aden, dans le sud du Yémen - mais il a été refoulé de l'aéroport, a déclaré le commandant.

L'aviation saoudienne attaque la capitale du Yémen Sanaa Deux autres responsables yéménites ont confirmé que Hadi, ses fils et plusieurs ministres avec lui à Riyad ont été empêchés d'aller au Yémen. Ils ont parlé sous le sceau de l'anonymat parce qu'ils n'étaient pas autorisés à discuter de la situation. "Les Saoudiens leur ont imposé une forme d'assignation à résidence", a déclaré le commandant. "Quand Hadi demande à y aller, ils répondent qu'il n'est pas prudent pour lui de revenir car il y a des complotistes qui veulent le tuer et les Saoudiens craignent pour sa vie." Le porte-parole de la Coalition, le colonel Turki al-Malaki, a renvoyé toutes les questions relatives à Hadi à son propre bureau et au gouvernement. Les tentatives d'atteindre le ministre des affaires étrangères et porte-parole du gouvernement yéménite ont échoué.

Au début, les passeports de plusieurs fonctionnaires de Hadi ont été confisqués, mais pas ceux de Hadi, a déclaré le commandant.

On leur a rendu leurs passeports, mais ils ne peuvent toujours pas partir, a-t-il dit.

La situation de Hadi reflète celle de son prédécesseur, Ali Abdullah Saleh, l'ancien président puissant qui a été démis de ses fonctions en 2011 et qui a ensuite rejoint les rangs des Houthis pour prendre le contrôle de la capitale Sanaa en 2014. Leur alliance semble s'effilocher cette année, au milieu de rapports faisant état que les Houthis ont placé Saleh en résidence surveillée. L'affaiblissement de Hadi est allé de pair avec le pouvoir croissant des Émirats Arabes Unis dans le sud du Yémen. Le pays du Golfe a formé, financé et armé des milices au Yémen qui ne font que répondre à leurs besoins, il a également mis en place des prisons et créé un établissement de sécurité parallèle au gouvernement Hadi. Une enquête de l'AP a été menée cet été dans 18 prisons secrètes dirigées par les Émirats arabes unis ou ses alliés, où d'anciens prisonniers ont déclaré que la torture était répandue. Les Émirats Arabes Unis ont nié les allégations et déclaré que toutes les forces de sécurité sont sous l'autorité de Hadi.

Les Emiratis se méfient de Hadi, l'accusant de corruption et s'opposant à son alliance avec le Parti Islah, branche yéménite des Frères musulmans, selon trois responsables et un politicien proche de Hadi. Pour tenter d'agir contre les Émirats Arabes Unis, Hadi a tenu une réunion le 2 novembre pour discuter d'un remaniement ministériel visant à expulser les membres soutenus par les Emirats, mais jusqu'à présent, il n'y a eu aucun résultat de la réunion. Le commandant a déclaré que Hadi était réticent à défier l'Arabie Saoudite parce qu'il "ne veut pas perdre les Saoudiens".