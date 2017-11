Résumé sur la Syrie : La bataille d'Idlib se profile à l'horizon (Moon of Alabama)

Résumé sur la Syrie : La bataille d'Idlib se profile à l'horizon

Article : Syria Summary: The Idleb Battle Comes Into Sight

Moon of Alabama, 16.11.17 Traduction SLT

Il y a eu peu de mouvements significatifs au cours des dernières semaines. La guerre contre la Syrie s'achève lentement. La lutte politique continue comme toujours. Le secrétaire étatsunien de la Défense, Mattis, a fait une curieuse annonce de plans qu'il ne peut pas réaliser. Notre dernier résumé sur la Syrie a porté sur la situation concernant la dernière zone de refuge de l'État islamique (EI) près de la frontière syro-irakienne : Les villes jumelles d'Abu Kamal (al-Bukamal) en Syrie et d'Al-Qaim en Irak sont le dernier refuge urbain de l'EI. Les villes se trouvent sur le site sud de l'Euphrate, avec un important passage frontalier entre elles. Venant de l'est du gouvernement irakien, les troupes ont repris le passage d'Al-Qaïm aujourd'hui. Ils contrôlent maintenant la frontière et pénètrent dans la ville. Les forces gouvernementales syriennes s'approchent d'Abu Kamal par le nord-ouest et le sud-est.

...

Les forces étatsuniennes supplétives au nord de l'Euphrate ont annoncé qu'elles avaient pris plusieurs champs pétrolifères au nord du fleuve et qu'elles progressaient également vers Abu Kamal. Le gouvernement syrien et ses alliés craignent que les États-Unis[essaient de prendre] Abu Kamal eux-même. Elle pourrait alors prétendre avoir le contrôle sur le passage de la frontière vers l'Irak et de cette importante voie de communication. Une course est lancée pour empêcher cela.

Situation le 10 novembre - Abu Kamal est en bas à droite de la carte

Pendant quelques jours, il semblait que les forces gouvernementales syriennes gagnaient facilement la course. En passant par l'Irak, les troupes se sont enfoncées profondément dans Abu Kamal et l'ont trouvée vide. Ils ont déclaré la victoire prématurément, mais ils ont été trompés. L'EI a utilisé des tunnels pour se déplacer dans des positions bien préparées et les a attaqués par l'arrière. Les forces syriennes ont été malmenées et ont dû battre en retraite. Depuis lors, d'autres troupes sont arrivées et sont maintenant prêtes à lancer une attaque totale. Venant de Russie des bombardiers longue distance ont atteint les positions de l'EI. Les États-Unis tentent de rendre ce soutien plus difficile en revendiquant un "corridor aérien" au-dessus de la ville : La Russie a accusé mardi les États-Unis d'avoir fourni une couverture de fait pour les unités de l'État islamiques en Syrie

..

Plus précisément, le ministère russe de la Défense a déclaré que les forces aériennes étatsuniennes avaient tenté d'empêcher les bombardements russes contre les militants de l'Etat islamique autour d'Albu Kamal. En octobre, après que les États-Unis eurent conclu un accord avec les combattants de l'EI pour évacuer Raqqa, ils avaient escorté des combattants étrangers de l'EI vers Abu Kamal: Il s ont déclaré que le convoi est allé dans les campagnes de l'est de la Syrie, non loin de la frontière avec l'Irak.

...

De la cabine de son camion, Abu Fawzi regardait un avion de la coalition voler au-dessus de sa tête, larguant des fusées éclairantes qui éclairaient la route devant le convoi. Abu Kamal est maintenant bien défendu avec les troupes de l'EI les plus féroces à l'intérieur. Ils n'ont nulle part où aller. Il sera difficile de les sortir de leurs positions. Pendant ce temps, les forces supplétives des FDS des États-Unis au nord de l'Euphrate se dirigent vers la région.

Mais la légitimité des FDS est en difficulté. Les forces supplétives étatsuniennes sont dirigées par des Kurdes. Ils ont besoin d'Arabes locaux pour prendre les zones restantes au nord de l'Euphrate, mais les Arabes ne veulent pas se battre sous le commandement kurde. Talal Silo, le porte-parole des FDS, vient de se rendre en Turquie. Avec de tels alliés, toute position semi-permanente des Etats-Unis en Syrie est encore plus douteuse. A l'est de Damas, plusieurs groupes militants, dont Al-Qaïda, continuent de détenir la zone de Ghouta Est. Le mois dernier, une campagne de propagande a prétendu que les gens de la région environnante étaient affamés. Le 30 octobre, un important convoi de la Croix-Rouge a été envoyé de Damas et a acheminé du ravitaillement vers la Ghouta Est. Douze jours plus tard, les militants de la Ghouta Est lancèrent une attaque contre les positions de l'armée syrienne environnante. En même temps, ils ont tiré des salves de missiles et de mortiers dans la capitale et y ont tué plusieurs civils. Les gens se demandent comment les militants ont réussi à acquérir de nouvelles munitions. Le but des terroristes (verts) est de couper et de capturer une base de l'armée syrienne (rouge) qui s'étend dans la région. Un général syrien a été tué au cours de leur attaque, les militants s'emparent de certaines positions (bleu) et des combats acharnés se poursuivent. Il faudra peut-être attendre une semaine ou deux pour vaincre ces attaques et regagner les positions perdues.

Les États-Unis et la Russie se sont mis d'accord sur une zone de déconflit dans le sud-ouest de la Syrie, à côté des hauteurs du Golan et de la frontière jordanienne. Il y a un contingent important de l'EI près de la hauteur du Golan, qui est protégé par l'artillerie israélienne. Israël a affirmé que le nouvel accord de déconflit interdira aux groupes dirigés par l'Iran ou aux forces libanaises du Hezbollah de s'approcher de la région. La Russie a nié que de telles restrictions fassent partie de l'accord. Au moment opportun, l'EI et d'autres militants de la région seront combattus par n'importe quel groupe de l'alliance gouvernementale syrienne. Peu importe l'intensité des hurlements de Netanyahu sur "l'Iran". Israël n'est pas en mesure de lancer une attaque importante et ne sera pas autorisée à avoir son mot à dire sur la question. Dans le nord-est de la Syrie, Al-Qaïda et ses alliés détiennent toujours des gouvernorats oisifs et des villes oisives. Dès que les opérations de l'armée syrienne à Abu Kamal seront terminées, Idlib deviendra le champ de bataille principal. Des troupes ont déjà été mises en position pour une attaque totale. Des mouvements de sonde sur plusieurs axes ont été lancés pour disperser les combattants d'Al-Qaïda sur une vaste zone. Plusieurs villes ont été libérées dans un mouvement vers la région d'Ad Duhur.

Au cours des six prochains mois, le gouvernement d'Idlib sera au centre de la guerre. Al-Qaïda, qui gouverne la région, n'est pas prêt à abandonner sans se battre. Ce sont des terroristes Takfiri. Il n'y a rien à négocier avec eux. La position du gouvernement syrien est maintenant meilleure qu'à tout autre moment de la guerre. Il peut concentrer des forces expérimentées et il bénéficie du plein appui d'alliés importants. Les ennemis extérieurs de la Syrie ont pour la plupart abandonné. Il est peu probable qu'Al-Qaïda disposera de nouveaux approvisionnements ou soutiens importants. Je m'attends à ce que la lutte pour la province de Idlib soit intense mais relativement courte. Le secrétaire d'État étatsunien à la Défense, le général Mattis, a annoncé qu'il veut rester en Syrie : L'armée étatsunienne combattra l'Etat islamique en Syrie "tant qu'ils voudront se battre", a déclaré lundi le secrétaire à la Défense Jim Mattis, décrivant un rôle à plus long terme pour les troupes étatsuniennes bien après que les insurgés aient perdu tout le territoire qu'ils contrôlent.

...

Il a également souligné l'importance des efforts de paix à plus long terme, suggérant que les forces étatsuniennes visent à aider à établir les conditions d'une solution diplomatique en Syrie, qui en est à sa septième année de guerre civile.