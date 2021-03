Selon la généticienne, Alexandra Henrion-Caude, la stratégie vaccinale en Israël, en Grande-Bretagne et aux EAU "est une catastrophe" : "En post-vaccination, nous avons eu le bilan le plus meurtrier de toute l'histoire Covid de chacun de ces 3 pays"

A 7'00'', la Dre Henrion-Caude réplique au Dr Prudhomme qui trouve que la France ne va pas assez vite en terme de vaccination en comparant le pourcentage de vaccinés en France à celui du Maroc ou de la Serbie, que l'essentiel n'est pas de savoir si on vaccine aussi rapidement que les autres mais si le vaccin est efficace et sans danger.



Elle déclare : "La stratégie vaccinale en Israël, en Grande-Bretagne et aux EAU est une catastrophe, un échec flagrant". "En post-vaccination, nous avons eu le bilan le plus meurtrier de toute l'histoire Covid de chacun de ces 3 pays".

Le Dr Prudhomme lui réplique que son impression clinique ("mon activité quotidienne") ne va pas dans ce sens et lui demande d'où viennent ces chiffres. La Dre Henrion-Caude évoque ses sources épidémiologiques : Worldometers, Ourworld in data... et lui demande si il avait le don d'ubiquité et si il avait été dans ces trois pays. Le Dr Prudhome, après avoir consulté les données sur son téléphone, lui rétorque que les décès ont chuté fin janvier dans ces pays. La Dre Henrion-Caude lui fait remarquer que le pic de décès a été atteint un mois après le début de la vaccination.





Regardez l'interview intégrale sur Sud Radio ci-dessous.